Tìm người liên quan vụ án mua bán thuốc Đông y không rõ nguồn gốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức quảng cáo, rao bán thuốc Đông y không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sản phẩm thuốc Đông y không rõ nguồn gốc, xuất xứ được các đối tượng quảng cáo, rao bán trên mạng xã hội.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 7/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng: Nguyễn Văn Anh, sinh năm 1997, ở tổ dân phố Cao Bắc, phường Nghi Sơn; Lê Văn Thiệu, sinh năm 1978, ở thôn Vĩnh Xuân, xã Thiệu Quang; Đỗ Thị Nhung, sinh năm 1987, ở thôn Cao Nhân 1, xã Thiệu Quang; Trần Thị Thủy, sinh năm 1986, ở tổ dân phố 5 Quảng Giao, phường Nam Sơn và Nguyễn Văn Dân, sinh năm 1993, ở thôn Văn Giáo, xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa đã có hành vi mua các sản phẩm là thuốc Đông y có nhãn hiệu “Cao viên khớp Bách Thảo", “Thanh nhãn đan”, “An vị khang”, “Mộc Thanh Khớp", “Tiểu đường Bà Thanh”, “Nhãn Tâm An”, “Tiêu trí bà Thanh”, “Tiêu trĩ đan”, “An trĩ vương”; “Đại hoàng đan”... không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa được đăng kiểm chất lượng để quảng cáo trên mạng internet.

Sau đó, các đối tượng thực hiện nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của các khách hàng mua thuốc trên khắp cả nước.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các khách hàng đã từng mua các loại thuốc trên liên hệ với Công an tỉnh Thanh Hóa theo địa chỉ: Số 15 Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa hoặc liên hệ với điều tra viên Nguyễn Văn Cường, số điện thoại: 0904.796.889 để giải quyết, đảm bảo quyền lợi.

Tuyết Hạnh