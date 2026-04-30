Tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước tại biển Hải Tiến

Ngày 30/4, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC, phòng chống tai nạn đuối nước tại Khu du lịch biển Hải Tiến.

Phòng cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức điểm tuyên truyền kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tai nạn đuối nước cho du khách và người dân tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến.

Cùng với đó, lực lượng đoàn viên, hội viên tổ chức phát nước uống miễn phí phục vụ người dân và du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại khu du lịch trong dịp nghỉ lễ.

Du khách, đặc biệt là các em nhỏ chăm chú lắng nghe các cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn kỹ năng PCCC, phòng chống tai nạn đuối nước.

Những hoạt động này góp phần bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa du lịch biển, qua đó để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách khi đến với Thanh Hóa.

Minh Khanh