Phường Hạc Thành ra mắt mô hình “Cơ sở lưu trú tham gia bảo đảm ANTT trong quản lý người nước ngoài”

Chiều 23/4, UBND phường Hạc Thành tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cơ sở lưu trú tham gia bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong quản lý người nước ngoài” trên địa bàn phường.

Đại diện các cơ sở lưu trú ký cam kết thực hiện mô hình.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh.

Các đại biểu dự lễ ra mắt mô hình.

Phường Hạc Thành hiện có hơn 300 khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ phục vụ người nước ngoài đến lưu trú, hoạt động. Từ 1/7/2025 đến nay, trên địa bàn phường có hơn 9.500 lượt người nước ngoài đến cư trú, trong đó chủ yếu là công dân Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ, Lào.

Để nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở lưu trú trong việc khai báo, quản lý thông tin người nước ngoài; đồng thời tăng cường công tác phối hợp với lực lượng chức năng trong trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, UBND phường Hạc Thành đã ban hành kế hoạch thực hiện mô hình “Cơ sở lưu trú tham gia bảo đảm ANTT trong quản lý người nước ngoài”.

Đồng chí Lê Bá Hải, Chủ tịch UBND phường Hạc Thành phát biểu tại lễ ra mắt.

Để mô hình mang lại hiệu quả, UBND phường đã thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch UBND phường làm Trưởng ban, thành lập Tổ giúp việc mô hình. Đồng thời xây dựng tiêu chí “Cơ sở lưu trú an toàn và tuân thủ pháp luật về quản lý người nước ngoài” để các cơ sở lưu trú áp dụng thực hiện; xây dựng quy trình chi tiết cho các cơ sở lưu trú về việc khai báo, đăng ký tạm trú/tạm vắng cho người nước ngoài theo đúng quy định pháp luật Việt Nam. Các cơ sở lưu trú sử dụng các hình thức khai báo, cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin về người nước ngoài.

Đại diện cơ sở lưu trú phát biểu cam kết thực hiện mô hình.

Cùng với đó, phường Hạc Thành cũng đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các cơ sở lưu trú. Lực lượng Công an, các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân là người nước ngoài. Thiết lập các kênh liên lạc nhanh chóng, hiệu quả qua đường dây nóng, nhóm zalo, ứng dụng nhắn tin giữa chủ cơ sở lưu trú và Công an phường, Tổ tự quản tại các phố để kịp thời báo cáo, trao đổi thông tin.

Tại lễ ra mắt, đại diện các cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Hạc Thành đã ký cam kết thực hiện tốt mô hình.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh phát biểu tại lễ ra mắt.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đánh giá cao phường Hạc Thành trong việc triển khai thực hiện mô hình, đồng thời đề nghị Đảng ủy phường Hạc Thành tiếp tục quan tâm chỉ đạo để mô hình mang lại hiệu quả cao nhất.

MTTQ tăng cường phối hợp với công an phường trong triển khai thực hiện. Công an phường Hạc Thành phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền về những kiến thức pháp luật mới, cần tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý người nước ngoài, nhận diện các dấu hiệu bất thường, các hành vi có thể liên quan đến vi phạm pháp luật hoặc gây mất ANTT.

Trong quá trình thực hiện cần biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tốt mô hình để nhân rộng ra địa bàn toàn tỉnh.

Tố Phương