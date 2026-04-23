Xã Thanh Quân ra mắt mô hình tự quản về an ninh, trật tự

Đoàn Lưu (CTV)
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 23/4, xã Thanh Quân tổ chức lễ ra mắt mô hình tự quản về an ninh, trật tự gắn với triển khai hệ thống “Camera an ninh”, với sự tham dự của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và lực lượng Công an xã.

Toàn cảnh lễ ra mắt mô hình tự quản về an ninh, trật tự

Xã Thanh Quân có diện tích 109,22 km2, 2.472 hộ với 12.107 nhân khẩu, gồm 20 thôn. Đây là địa bàn rộng, dân cư phân tán, đặt ra yêu cầu cao trong công tác quản lý, bảo đảm an ninh trật tự.

Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn một số vấn đề như trộm cắp vặt, vi phạm quy định về vệ sinh môi trường. Trước thực tế đó, việc xây dựng mô hình tự quản về an ninh, trật tự gắn với lắp đặt “Camera an ninh” được xác định là giải pháp thiết thực nhằm phát huy vai trò của Nhân dân, ứng dụng công nghệ vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Lãnh đạo xã tặng hoa Ban Chỉ đạo ra mắt mô hình tự quản về an ninh, trật tự

Theo đó, UBND xã đã triển khai lắp đặt 48 mắt camera tại các vị trí trọng điểm như các tuyến đường liên xã, liên thôn, các nút giao thông, khu vực công cộng, trường học và địa bàn giáp ranh. Hệ thống camera không chỉ phục vụ giám sát, hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý các vụ việc mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hạn chế các hành vi vi phạm.

Hệ thống camera an ninh được lắp đặt tại các tuyến đường trọng điểm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Việc ra mắt mô hình tự quản về an ninh, trật tự tại xã Thanh Quân là bước cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, văn minh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Xét xử nghiêm minh các đối tượng giang hồ, cộm cán

Xét xử nghiêm minh các đối tượng giang hồ, cộm cán

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh, trong 6 tháng công tác năm 2026 (từ 1/10/2025 đến 31/3/2026), tòa án hai cấp trong tỉnh đã thụ lý 1.218 vụ án hình sự với 3.056 bị cáo. So với cùng kỳ năm trước, số vụ giảm tới 17%, phản ánh tội phạm hình sự...
Đảm bảo an ninh trật tự trong thời đại số: Thách thức từ không gian mạng

Đảm bảo an ninh trật tự trong thời đại số: Thách thức từ không gian mạng

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Một đường dây lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, núp bóng “hệ sinh thái công nghệ”, tiền ảo Xintel. Ước tính sơ bộ, số nạn nhân của đường dây này trên cả nước lên tới hơn 42.000 người, với tổng số tiền bị chiếm...
