Đấu tranh với những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “Dùng tích cực để đẩy lùi tiêu cực”, thời gian qua, lực lượng công an trong tỉnh đã thực hiện đồng bộ giải pháp đấu tranh với các bài viết có nội dung sai sự thật, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt bị can Lê Minh Vũ.

Thực tế cho thấy, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị đã và đang lợi dụng các nền tảng mạng xã hội như: facebook, youtube, tiktok... để phát tán thông tin giả, sai sự thật. Chúng thường sử dụng chiêu trò “giật tít câu view”, tung tin “nội bộ”, “nguồn tin riêng”, cắt ghép hình ảnh, video, thậm chí sử dụng công nghệ AI để tạo dựng hình ảnh, clip giả mạo, bôi nhọ, hạ thấp uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, tổ chức phản động như Việt Tân thường xuyên tung ra các luận điệu mang tính suy diễn, bịa đặt về công tác nhân sự lãnh đạo, cố tình “đánh tráo khái niệm”, dựng lên những kịch bản không có thật nhằm gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Đây là thủ đoạn không mới nhưng ngày càng tinh vi, lợi dụng tâm lý tò mò, thiếu cảnh giác của một bộ phận người dân để lan truyền nhanh chóng, rộng rãi trên không gian mạng.

Trước tình hình đó, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm trên không gian mạng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân về nhiệm vụ đấu tranh, phòng, chống các hoạt động phát tán tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Ngoài ra, lực lượng công an tích cực thông tin về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng không gian mạng để phát tán tin giả, tin sai sự thật nhằm chống phá Đảng, Nhà nước hoặc vi phạm pháp luật.

Lực lượng công an đã tăng cường theo dõi, rà soát các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo, tiktok, tập trung vào các tài khoản, hội, nhóm liên quan đến địa bàn. Qua đó, kịp thời phát hiện, phân loại thông tin xấu độc theo từng nhóm như thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin có nguy cơ gây dư luận xấu. Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các xã, phường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các tin giả, tin sai sự thật... Trong năm 2025 và 3 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện hàng trăm trường hợp lợi dụng không gian mạng đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc, sai sự thật.

Điển hình, ngày 14/1/2026, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét, lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Minh Vũ (sinh năm 1968) thường trú tại Tổ dân phố Liên Vinh, phường Hải Bình về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ năm 2023 đến năm 2025, Lê Minh Vũ thường xuyên sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook có tên “Lê Minh Vũ” và fanpage “Cổng Thông Tin Điện Tử Lê Minh Vũ Nơi Gửi Đơn Đến Hộp Thư Người Nhận” để đăng tải các bài viết chứa đựng nội dung thể hiện quan điểm, ngôn từ mang tính phủ nhận, công kích, thiếu căn cứ đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan chính quyền; xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương. Các nội dung này có dấu hiệu xâm hại lợi ích của Nhà nước, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời gây hoang mang dư luận, tạo nhận thức sai lệch, tiêu cực về công tác cán bộ và hoạt động của các cơ quan. Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng. Việc cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Minh Vũ đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo người dân trên địa bàn.

Thời gian tới, bên cạnh sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cơ quan chức năng, mỗi người dân khi sử dụng mạng xã hội cần hành động có trách nhiệm, tuân thủ các quy định của pháp luật, có tinh thần cảnh giác, có nhãn quan chính trị đúng đắn, có kiến thức cần thiết nhận biết, ứng phó và phản biện có hiệu quả với tình trạng tin giả, tin sai sự thật có xu hướng ngày càng tăng trên không gian mạng. Nên tìm đến những nguồn tin chính thống; tuyệt đối không đăng tải, bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin giả mạo, sai sự thật.

Bài và ảnh: Quốc Hương