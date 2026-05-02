Ngăn vi phạm pháp luật từ vũ khí “nóng”

Tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hiện nay mặc dù đã được kiềm chế nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đáng chú ý, nhiều vụ, nhiều đối tượng sử dụng vũ khí “nóng”, hung khí nguy hiểm như súng săn, súng tự chế, mã tấu, kiếm... để thanh toán lẫn nhau, giải quyết mâu thuẫn, gây bức xúc và lo lắng trong Nhân dân.

Công an tỉnh Thanh Hóa tăng cường công tác quản lý, kiểm soát vũ khí, vật liệu nổ, bảo đảm an ninh trật tự. Ảnh: Quốc Hương

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này. Theo đó, lực lượng công an trong tỉnh đã thường xuyên đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình, đặc điểm địa bàn dân cư. Qua đó đã tạo bước chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Cùng với đó, lực lượng công an đã tăng cường lực lượng, phương tiện, nắm chắc tình hình, địa bàn, chủ động phát hiện sớm những mâu thuẫn, tranh chấp; đồng thời gọi hỏi, răn đe những thành phần “bất hảo”; tăng cường công tác tuần tra vũ trang, bảo đảm ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để phát hiện các đối tượng tụ tập mang theo vũ khí, hung khí, có biểu hiện gây án để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn. Thường xuyên rà soát, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; tích cực kiểm tra, thu hồi, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Trong năm 2025 và hơn 3 tháng đầu năm 2026, lực lượng toàn tỉnh đã đấu tranh, bắt giữ 162 vụ, 323 đối tượng; khởi tố 142 vụ, 288 đối tượng liên quan đến việc liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Điển hình, trưa ngày 1/3/2026 tại thôn Bái Trại, xã Yên Định, trong lúc tham gia ăn giỗ và sử dụng rượu bia, giữa hai anh em ruột là Nguyễn Văn Định (sinh năm 1982) và Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1991) phát sinh mâu thuẫn. Sau khi xảy ra xô xát, Nguyễn Văn Cường đã sử dụng dao nhọn đâm vào vùng lưng và mạn sườn anh trai, gây thương tích nghiêm trọng, phải cấp cứu.

Trước đó, khoảng 1h ngày 7/9/2025, nhóm thanh niên gồm 12 đối tượng mang theo dao, kiếm, vỏ chai bia điều khiển mô tô tháo biển kiểm soát lạng lách, đánh võng, nẹt pô từ phường Hạc Thành xuống Sầm Sơn theo hướng Đại lộ Nam sông Mã. Trong quá trình di chuyển, nhóm thanh niên này xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh, thiếu niên gồm 8 đối tượng khác cũng mang theo kiếm, vỏ chai bia, ná bắn đạn bi... Cả 2 nhóm khiêu khích bằng cách chiếu tia laze, bắn đạn bi, ném vỏ chai bia vào nhau và điều khiển xe mô tô đuổi, đánh nhau trên đường, khiến 4 xe mô tô đâm vào nhau làm một số đối tượng bị thương. Tại đây, cả 2 nhóm tiếp tục dùng vỏ chai bia, gạch, đá ném nhau. Hậu quả làm cửa kính cường lực nhà chị C.T.N. bị vỡ, rạn nứt nhiều đường, một số đối tượng bị thương tích. Vụ việc đã gây náo loạn cả khu phố giữa đêm khuya khiến người dân hết sức bất bình.

Dự báo thời gian tới, tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Đáng chú ý là tội phạm sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để gây án có chiều hướng gia tăng. Trước tình trạng trên, lực lượng công an tiếp tục phối hợp thường xuyên với chính quyền địa phương, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tố giác vi phạm. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, rà soát, lập danh sách các băng, nhóm có biểu hiện hoạt động phạm tội. Cùng với đó, huy động lực lượng tập trung triệt xóa, dập tắt ngay những băng, ổ nhóm tội phạm mới phát sinh, không để có điều kiện hoạt động. Thường xuyên phối hợp với viện kiểm sát Nhân dân, tòa án Nhân dân các cấp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử đối với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để răn đe và phòng ngừa tội phạm.

Quốc Hương