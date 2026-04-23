Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản triển khai Công điện số 30/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5 năm 2026.

Ảnh nguồn Internet

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong bối cảnh giá nhiên liệu còn nhiều biến động.

Công an tỉnh được giao tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông; kịp thời ngăn chặn đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Sở Xây dựng chủ trì tổ chức, điều hành hoạt động vận tải, bảo đảm đủ phương tiện phục vụ người dân, nhất là tại các đầu mối giao thông như bến xe, ga tàu, cảng hàng không; kiểm soát chặt giá cước vận tải, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé bất hợp lý; tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn phương tiện, kết cấu hạ tầng và tổ chức phân luồng giao thông hợp lý.

Các sở, ngành liên quan như Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo và Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT, hướng dẫn người dân đi lại an toàn trong dịp nghỉ lễ.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp gia đình quản lý học sinh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông; huy động lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ điều tiết giao thông khi cần thiết.

Sở Y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, bảo đảm khả năng cấp cứu, điều trị nạn nhân tai nạn giao thông, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người.

UBND các xã, phường triển khai các biện pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn; tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm tại các khu vực trọng điểm; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị bố trí trực 24/7 trong thời gian nghỉ lễ, thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

LP (Nguồn UBND tỉnh)