Tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng

Thời gian này đang là cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, dễ xảy ra tình trạng thiếu hụt điện. Để đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt cũng như giảm áp lực chi tiêu từ hóa đơn tiền điện, nhiều người dân, doanh nghiệp đã chủ động thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa thi công lắp đặt điện mặt trời áp mái.

Công ty TNHH S&D tại xã Triệu Sơn là doanh nghiệp chuyên gia công hàng may mặc xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, Nga, Hàn Quốc. Hàng năm, công ty xuất khoảng 5 triệu sản phẩm.

Ông Lê Văn Bắc, Phó giám đốc công ty, cho biết: “Với mục tiêu đáp ứng tiêu chí sản xuất xanh, sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng, giảm khí thải nhà kính, năm 2023 công ty đã lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời (ĐNLMT), với diện tích khoảng 5.000m2. Từ khi lắp đặt, xưởng may có thêm một lớp che chắn, chống nóng cho không gian bên trong nhà xưởng, tạo môi trường làm việc thoáng mát, bảo đảm sức khỏe cho người lao động, giảm áp lực lên hệ thống điện lưới quốc gia. Việc lắp đặt này còn giúp doanh nghiệp chủ động nguồn điện để duy trì sản xuất, không phụ thuộc nhiều khi cắt điện luân phiên thực hiện giảm tải điện. Việc sử dụng ĐNLMT còn làm tăng thêm khả năng cạnh tranh hàng hóa khi áp dụng chứng chỉ xanh - một tiêu chuẩn sản xuất ngày càng được chú trọng bởi các khách hàng khó tính trên thế giới".

Ngoài lắp đặt hệ thống ĐNLMT, công ty còn sử dụng 100% đèn led và thiết bị tiết kiệm điện, qua đó, giúp công ty giảm chi phí thanh toán tiền điện mỗi năm khoảng 2 - 3 tỷ đồng.

Cơ sở sản xuất nem chua của hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Tuyên ở phường Hạc Thành cũng lắp đặt ĐNLMT. Dù bên trong ngôi nhà có khoảng 30 lao động làm nem nhưng không khí tỏa ra khá mát mẻ bởi nhiều tiện nghi như quạt, điều hòa được lấy từ nguồn ĐNLMT với diện tích 100m2 được gia đình ông lắp đặt trên mái nhà.

Ông Tuyên cho biết: "Tháng 4/2024 tôi đã đầu tư hơn 200 triệu đồng để lắp đặt hệ thống ĐNLMT công suất 15KWp. Hơn 2 năm sử dụng ĐNLMT, giúp gia đình tiết kiệm mỗi tháng gần 8 triệu đồng tiền điện. Đặc biệt, từ khi lắp hệ thống ĐNLMT, gia đình chủ động được nguồn điện phục vụ sản xuất, không còn phải lo lắng mỗi khi cắt điện luân phiên”.

Nếu như các doanh nghiệp, hộ gia đình giảm áp lực tiền điện bằng lắp đặt hệ thống ĐNLMT, những người phải thuê phòng trọ tại các khu công nghiệp có cách tiết kiệm điện riêng. Chị Lê Thị Huyền, công nhân tại Khu Công nghiệp Hoàng Long (phường Nguyệt Viên) cho biết: "Để giảm chi phí, tôi chỉ sử dụng quạt khi nhiệt độ quá cao, còn mở cửa phòng cho thông thoáng. Khi ra khỏi phòng, tôi tắt các thiết bị điện không cần thiết nên mỗi tháng tiết kiệm được vài chục nghìn đồng tiền điện".

Trước áp lực đối với hệ thống điện, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã xây dựng phương án và triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì nguồn điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như đời sống Nhân dân. Theo đó, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa thông điệp sử dụng điện an toàn - tiết kiệm - hiệu quả đến từng nhóm khách hàng, từng khu vực phụ tải, công ty đã xây dựng phương án chi tiết theo từng khu vực phụ tải, từng tuyến đường dây và trạm biến áp. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là những công trình chống quá tải và san tải tại khu vực đô thị, khu công nghiệp và du lịch...

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà theo hướng tự sản xuất, tự tiêu thụ, công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận các chính sách phát triển điện mặt trời mái nhà. Đến nay, công ty đã hoàn thành lắp đặt 22/22 hệ thống ĐNLMT tại trụ sở công ty và các điện lực trực thuộc với tổng công suất 615kWp. Công ty cũng đang kiểm soát 605 công trình ĐNLMT mái nhà của khách hàng với tổng công suất 66.561,34kWp. Tổng sản lượng ĐNLMT phát lên lưới đạt khoảng 4,4 triệu kWh, với tổng chi phí thanh toán hơn 29,2 tỷ đồng trước thuế.

Hiện công ty đang tập trung đầu tư hiện đại hóa lưới điện theo hướng đồng bộ, thông minh và bền vững; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và phát triển lưới điện thông minh. Đồng thời, cam kết đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và phát triển điện mặt trời mái nhà phù hợp quy định, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của tỉnh Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Minh Lý