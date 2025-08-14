Tiết kiệm 30% chi phí vận hành với máy nén khí công nghiệp từ Tân Hưng Phát

Máy nén khí công nghiệp là thiết bị không thể thiếu trong các nhà xưởng, dây chuyền sản xuất hiện đại. Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu và vận hành lâu dài luôn là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. Chính vì thế, Tân Hưng Phát đã mang đến giải pháp tối ưu, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đến 30% chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành.

Giới thiệu về Tân Hưng Phát

Thành lập từ ngày 31/07/2010, Công ty TNHH MTV TBCN Tân Hưng Phát hoạt động với ngành nghề chính là tư vấn, cung cấp, lắp đặt và chuyển giao hệ thống máy nén khí cùng các thiết bị phụ trợ. Trụ sở đặt tại TP.HCM, doanh nghiệp đã dần khẳng định vị thế thông qua các giải pháp kỹ thuật chuyên sâu và sự tận tâm trong phục vụ.

Nhiều năm phát triển, Tân Hưng Phát không ngừng mở rộng quy mô và nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực máy nén khí công nghiệp , máy sấy khí, máy phát điện, dầu máy nén khí. Với cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ kỹ sư kinh nghiệm, công ty đã triển khai thành công nhiều dự án lớn nhỏ trên toàn quốc, được khách hàng đánh giá cao về chất lượng và tiến độ.

Bên cạnh đó, Tân Hưng Phát còn chú trọng dịch vụ sau bán hàng như hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, bảo trì và cung ứng phụ tùng chính hãng. Với phương châm “Let our heart do your serving - Dịch vụ từ tâm, nâng tầm giá trị”, doanh nghiệp luôn nỗ lực nâng cao chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp để trở thành đối tác tin cậy trong mọi giai đoạn vận hành sản xuất.

Lợi ích khi mua máy nén khí tại Tân Hưng Phát

Một trong những lý do khiến Tân Hưng Phát được nhiều nhà máy lựa chọn là khả năng giúp tiết kiệm đến 30% chi phí vận hành nhờ các giải pháp máy nén khí tối ưu năng lượng. Các sản phẩm do đơn vị phân phối đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, hoạt động hiệu quả và tiết kiệm điện năng, góp phần giảm thiểu chi phí sử dụng lâu dài.

Đặc biệt, Tân Hưng Phát còn cung cấp phương án cải tạo hệ thống khí nén cũ, giúp nâng cao hiệu suất mà không cần thay mới toàn bộ, tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu. Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng nhiều chính sách hậu mãi hấp dẫn như:

- Tư vấn kỹ thuật miễn phí theo yêu cầu thực tế của từng nhà xưởng

- Bảo hành dài hạn chính hãng lên đến 2 năm

- Hỗ trợ lắp đặt tận nơi, kiểm tra định kỳ giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị

- Chính sách giá cạnh tranh, thanh toán linh hoạt cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tân Hưng Phát không chỉ cung cấp thiết bị mà còn đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng. Đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao luôn sẵn sàng hỗ trợ vận hành, bảo trì, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Khi có sự cố, doanh nghiệp phản hồi nhanh và xử lý kịp thời, giúp tránh gián đoạn sản xuất. Sự tận tâm và chủ động trong hậu mãi đã tạo nên niềm tin từ nhiều khách hàng trên toàn quốc.

Chia sẻ thực tế từ khách hàng về Tân Hưng Phát

Nhiều doanh nghiệp sau khi sử dụng máy nén khí do Tân Hưng Phát cung cấp đã ghi nhận hiệu quả rõ rệt, đặc biệt trong việc tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu suất sản xuất. Không chỉ ở chất lượng sản phẩm, sự chuyên nghiệp trong tư vấn, lắp đặt và hậu mãi cũng là điểm cộng lớn khiến khách hàng an tâm lựa chọn.

- Anh Nguyễn Văn Bình tại Bình Dương chia sẻ: “Trước đây hệ thống khí nén của xưởng hoạt động không ổn định, tốn nhiều chi phí sửa chữa và điện năng. Sau khi được đội ngũ Tân Hưng Phát khảo sát và đề xuất giải pháp mới, lượng điện tiêu thụ giảm gần 30% mỗi tháng, máy chạy êm và ít lỗi hơn hẳn.”

- Tương tự, chị Thu Hương cũng nhận định: “Chúng tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp của Tân Hưng Phát. Không chỉ giao máy đúng hạn, đội kỹ thuật còn rất tận tình trong khâu lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Hiện tại, xưởng gần như không gặp vấn đề gì về hệ thống khí nén, tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí bảo trì.”

Những phản hồi tích cực từ khách hàng trên khắp cả nước là minh chứng rõ ràng cho chất lượng dịch vụ mà Tân Hưng Phát đang cung cấp. Đó không chỉ là máy móc, mà còn là giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp sản xuất hiệu quả và bền vững hơn.

Liên hệ nhận tư vấn cùng Tân Hưng Phát

Nếu doanh nghiệp đang cần nâng cấp hệ thống khí nén, tối ưu chi phí và hiệu suất vận hành có thể tin tưởng lựa chọn Tân Hưng Phát. Thông tin sản phẩm, chính sách bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật được cập nhật đầy đủ tại website: https://tanhungphat.net hoặc liên hệ trực tiếp qua các kênh sau:

Thông tin liên hệ Tân Hưng Phát:

- Trụ sở chính: 230/4 Đường Man Thiện, Khu phố 5, P. Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

- Tel: 028 3736 1558

- Fax: 028 37361559