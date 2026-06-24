Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ biên giới

Ngày 24/6, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng 6 tháng đầu năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu.

Các đơn vị tổ chức 138 cuộc tuần tra bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, công trình biên giới với 690 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp tuần tra song phương 24 cuộc với 288 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được triển khai quyết liệt.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, BĐBP tỉnh đã xác lập, đấu tranh 2 chuyên án, phát hiện 143 vụ với 153 đối tượng vi phạm.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác đối ngoại biên phòng tiếp tục được duy trì hiệu quả; hoạt động quản lý cửa khẩu, cảng biển, kiểm soát xuất nhập cảnh được thực hiện nghiêm, đúng quy định, bảo đảm an ninh, an toàn.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, BĐBP tỉnh đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, mô hình dân vận thiết thực, góp phần chăm lo đời sống Nhân dân khu vực biên giới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác biên phòng trong thời gian tới.

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh biểu dương những kết quả mà các cơ quan, đơn vị đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Đồng thời yêu cầu thời gian tới các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, biên giới; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý tư tưởng, chấp hành kỷ luật; nâng cao chất lượng huấn luyện; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2026.

Hoàng Lan