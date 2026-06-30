Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Hội Luật gia

Sáng 30/6, Cụm thi đua các tỉnh, thành phố Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Dự hội nghị có Luật gia Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2026, Hội Luật gia các tỉnh, thành phố Trung du và đồng bằng Bắc Bộ đã tham gia đóng góp ý kiến đối với hơn 1.000 văn bản luật của Trung ương và các địa phương trước khi ban hành, đảm bảo tiến độ và chất lượng, được các cơ quan chủ trì soạn thảo ghi nhận, đánh giá cao.

Nhiều hội viên Hội Luật gia đã tham gia vào các đoàn giám sát tại địa phương, thực hiện tốt công tác phản biện, giúp hoàn thiện các cơ chế, chính sách và các quy định pháp luật. Đồng thời, các Hội Luật gia đã phối hợp tổ chức hàng trăm hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân; tham gia hòa giải, giải quyết hơn 900 vụ việc tranh chấp, khiếu nại, góp phần quan trọng ổn định tình hình tại cơ sở.

Việc tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả; thông qua đó giúp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Luật gia các tỉnh thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng đánh giá cao vai trò của Hội Luật gia Việt Nam nói chung và Hội Luật gia tỉnh Thanh Hoá nói riêng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn Hội Luật gia các cấp tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật, làm tốt công tác trợ giúp pháp lý cho người dân, nhất là đối tượng yếu thế.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn đề nghị Hội Luật gia các tỉnh thành tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, phản biện chính sách, pháp luật; nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật, tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động tại các địa phương; đồng thời phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV và các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và các địa phương.

Lan Phương