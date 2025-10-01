Tiếp tục gia cố, bảo vệ vững chắc tuyến đê hữu sông Thị Long

Chiều 1/10, phường Ngọc Sơn tiếp tục huy động khoảng 600 người, gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân, tổ an ninh trật tự, đoàn viên thanh niên và người dân, cùng vật tư cần thiết để gia cố, bảo vệ vững chắc tuyến đê hữu sông Thị Long trước khi bão số 11 đổ bộ.

Do tuyến đê yếu, không thể chở vật liệu bằng ô tô nên xã đã huy động xe máy của dân, quyết tâm 18h hôm nay sẽ hoàn thành việc gia cố.

Trước đó, mưa bão kết hợp triều cường đã khiến tuyến đê sông Thị Long bị tràn. Tuyến đê này có vai trò bảo vệ hơn 1.714 hộ dân với khoảng 8.600 nhân khẩu, cùng 758 ha đất nông nghiệp và hơn 30 ha nuôi trồng thủy sản của phường Ngọc Sơn và các khu vực lân cận.

Trước đó, ngày 29/9/2025, mưa to do ảnh hưởng của bão số 10 khiến gần 2.000m đê hữu sông Thị Long (xã Các Sơn) bị tràn bờ tại thôn Hoành và thôn An Cư. Ngay sau sau đó, lực lượng tổ chức hộ đê đã đắp đất gần 100m, tuy nhiên do nước lớn đã làm vỡ đê đoạn thôn Các (gần trường tiểu học Các Sơn B) với chiều rộng đoạn vỡ tính đến 17h cùng ngày là khoảng 20m. Để khắc phục sự cố vỡ đê, UBND xã Các Sơn đã huy động lực lượng hơn 200 người tham gia hộ đê đối với khoảng 1.000 m đê hữu sông Thị Long; đã vận chuyển 2.500 m3 đất, đá, cát để phục vụ gia cố, đắp bờ bao chắn nước chảy tràn. Đồng thời, chuẩn bị sẵn vật tư, máy móc để sẵn sàng xử lý khi nước rút.

Minh Hằng

