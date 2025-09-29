Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Khẩn trương khắc phục sự cố vỡ đê hữu sông Thị Long

Quốc Hương
(Baothanhhoa.vn) - Mưa to do ảnh hưởng của bão số 10 khiến gần 2.000m đê hữu sông Thị Long (xã Các Sơn) bị tràn bờ tại thôn Hoành và thôn An Cư.

Khẩn trương khắc phục sự cố vỡ đê hữu sông Thị Long

Mưa to do ảnh hưởng của bão số 10 khiến gần 2.000m đê hữu sông Thị Long (xã Các Sơn) bị tràn bờ tại thôn Hoành và thôn An Cư.

Khẩn trương khắc phục sự cố vỡ đê hữu sông Thị Long

Lực lượng chức năng xã Các Sơn hỗ trợ di dân đến nơi an toàn.

Ngay sau sau đó, lực lượng tổ chức hộ đê đã đắp đất gần 100m, tuy nhiên do nước lớn đã làm vỡ đê đoạn thôn Các (gần trường tiểu học Các Sơn B) với chiều rộng đoạn vỡ tính đến 17h là khoảng 20m.

Khẩn trương khắc phục sự cố vỡ đê hữu sông Thị Long

Nước ngập lụt nhiều thôn ở xã Các Sơn.

Để khắc phục sự cố vỡ đê, UBND xã Các Sơn đã huy động lực lượng hơn 200 người tham gia hộ đê đối với khoảng 1.000 m đê hữu sông Thị Long; đã vận chuyển 2.500 m3 đất, đá, cát để phục vụ gia cố, đắp bờ bao chắn nước chảy tràn. Đồng thời, chuẩn bị sẵn vật tư, máy móc để sẵn sàng xử lý khi nước rút.

Tính đến thời điểm hiện tại, xã đã tổ chức sơ tán, di dời được 250 hộ, với 600 nhân khẩu. Cùng với đó, là chu cấp nhu yếu phẩm cho các hộ đang sinh sống ở khu vực ngập lụt.

Quốc Hương

#xã Các Sơn #Trường Tiểu học #sông #khắc phục sự cố #thôn #Bão số 10 #Mưa to #khẩn trương #Vận chuyển #Ngập lụt

(Baothanhhoa.vn) - Chiều tối 29/9, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố đê sông Thị Long tại xã Các Sơn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan.
