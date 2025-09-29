Khẩn trương khắc phục sự cố vỡ đê hữu sông Thị Long

Mưa to do ảnh hưởng của bão số 10 khiến gần 2.000m đê hữu sông Thị Long (xã Các Sơn) bị tràn bờ tại thôn Hoành và thôn An Cư.

Lực lượng chức năng xã Các Sơn hỗ trợ di dân đến nơi an toàn.

Ngay sau sau đó, lực lượng tổ chức hộ đê đã đắp đất gần 100m, tuy nhiên do nước lớn đã làm vỡ đê đoạn thôn Các (gần trường tiểu học Các Sơn B) với chiều rộng đoạn vỡ tính đến 17h là khoảng 20m.

Nước ngập lụt nhiều thôn ở xã Các Sơn.

Để khắc phục sự cố vỡ đê, UBND xã Các Sơn đã huy động lực lượng hơn 200 người tham gia hộ đê đối với khoảng 1.000 m đê hữu sông Thị Long; đã vận chuyển 2.500 m3 đất, đá, cát để phục vụ gia cố, đắp bờ bao chắn nước chảy tràn. Đồng thời, chuẩn bị sẵn vật tư, máy móc để sẵn sàng xử lý khi nước rút.

Tính đến thời điểm hiện tại, xã đã tổ chức sơ tán, di dời được 250 hộ, với 600 nhân khẩu. Cùng với đó, là chu cấp nhu yếu phẩm cho các hộ đang sinh sống ở khu vực ngập lụt.

Quốc Hương