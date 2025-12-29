Xã Thiệu Hóa đề ra 6 nhóm giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2026

Chiều 29/12, UBND xã Thiệu Hóa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phát động thi đua năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của xã năm 2025 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển năm 2026.

Theo đánh giá chung, năm 2025, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào vận hành, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa Nguyễn Ngọc Hiểu phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, xã Thiệu Hóa đề ra 23 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực.

Trong đó, xã phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 12% trở lên; thu nhập bình quân đầu người mỗi năm đạt 80 triệu đồng; tỉ lệ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 10% trở lên; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 170 triệu đồng/ha/năm...

Toàn cảnh hội nghị.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, xã xác định rõ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; chú trọng quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và phát triển đô thị; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa xã hội; thực hiện tốt công tác tư pháp, hộ tịch, tiếp công dân và giải quyết đơn thư; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Trang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Hóa trao Huy hiệu Đảng tặng các đồng chí đảng viên.

Nhân dịp này, Đảng ủy xã Thiệu Hóa đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên từ 40 tuổi Đảng trở lên.

Lê Hoà