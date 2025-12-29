HĐND xã Hoằng Tiến thông qua 23 chỉ tiêu phát triển năm 2026

Sáng 29/12, HĐND xã Hoằng Tiến tổ chức kỳ họp thứ tư (kỳ họp thường lệ cuối năm), khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025 và quyết nghị các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Toàn cảnh kỳ họp.

Đồng chí Lê Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì kỳ họp.

Theo báo cáo trình bày tại kỳ họp, năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và khối lượng công việc lớn sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Hoằng Tiến đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt được kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Toàn xã có 22/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó 10 chỉ tiêu vượt.

Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt 1.973.949 triệu đồng (theo giá so sánh); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 73,1 triệu đồng/người/năm, bằng 94,2% kế hoạch.

Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, thủy sản tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn. Tổng thu ngân sách xã đạt 540.056 triệu đồng, bằng 292,9% kế hoạch tỉnh giao; chi ngân sách đạt 528.308 triệu đồng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 385.526 triệu đồng; hoàn thành giải phóng mặt bằng 09 dự án, diện tích 28,333 ha.

Trên cơ sở kết quả đạt được, kỳ họp đã thống nhất thông qua 23 chỉ tiêu phát triển năm 2026, gồm 13 chỉ tiêu kinh tế, 8 chỉ tiêu văn hóa - xã hội, 3 chỉ tiêu môi trường và 1 chỉ tiêu an ninh trật tự.

Kỳ họp cũng công bố quyết định khen thưởng 09 tập thể, 25 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 và biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng làm cơ sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm 2026.

Tuyết Mai (CTV)