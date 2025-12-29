Tập huấn công tác kiểm sát việc giải quyết án dân sự, hành chính

Chiều 29/12, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm sát việc giải quyết án dân sự, hành chính. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu VKSND tỉnh đến VKSND khu vực.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được truyền đạt chuyên đề về kỹ năng nhận diện vi phạm của bản án, quyết định dân sự để nâng cao chất lượng kháng nghị. Chuyên đề tập trung vào các nhóm tranh chấp chủ yếu như tranh chấp về quyền sử dụng đất, tranh chấp về hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế - chia tài sản...

Viện trưởng VKSND tỉnh Trần Thế Kính phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Cùng với đó, chuyên đề đã phân tích nội dung vụ án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm, chỉ ra các vi phạm về tố tụng và nội dung, đề xuất kháng nghị bảo đảm việc giải quyết vụ án được toàn diện, triệt để, đúng pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt chuyên đề về kỹ năng giải quyết án hành chính trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định tư theo quy định của Luật Đất đai. Chuyên đề này tập trung vào kỹ năng kiểm sát giải quyết vụ án hành chính có đối tượng khởi kiện là quyết định thu hồi đất; trình tự, thủ tục ban hành quyết định thu hồi đất; các trường hợp bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Hội nghị tập huấn giúp kiểm sát viên, kiểm tra viên, công chức của VKSND tỉnh và VKSND khu vực thống nhất nhận thức và phương pháp thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho VKSND khu vực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, từ đó nâng cao bản lĩnh, kỹ năng, trách nhiệm của đội ngũ kiểm sát viên trong thực thi chức năng, nhiệm vụ.

Quốc Hương