Tiếp sức nông dân làm giàu

Thời gian qua, sự phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Thanh Hóa đã và đang trở thành “bệ đỡ” quan trọng, tiếp sức cho hàng nghìn hộ nông dân vươn lên làm giàu.

Ông Hoàng Trọng Đức (thứ hai từ phải sang) giới thiệu sản phẩm mật ong từ mô hình nuôi ong lấy mật gắn với trồng rừng.

Thông qua các chương trình phối hợp, hội nông dân các cấp đóng vai trò cầu nối giữa ngân hàng và hội viên. Từ khâu tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục vay vốn đến giám sát sử dụng vốn, các cấp hội giúp đảm bảo dòng vốn tín dụng đến đúng đối tượng, đúng mục đích sản xuất, kinh doanh. Với mạng lưới rộng khắp cơ sở, hội nông dân không chỉ hỗ trợ thủ tục hành chính mà còn nắm bắt nhu cầu thực tế của từng hộ, từng mô hình kinh tế để kết nối với nguồn vốn vay phù hợp từ Agribank.

Nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế mới như trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi quy mô trang trại, nuôi ong lấy mật, trồng cây dược liệu và phát triển kinh tế rừng. Không ít hộ từ sản xuất nhỏ lẻ đã vươn lên thành mô hình kinh tế hàng hóa, tạo thu nhập ổn định hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Nguồn vốn từ ngân hàng cùng sự đồng hành của hội nông dân chính là yếu tố quan trọng giúp họ vượt qua rào cản về tài chính ban đầu.

Từ nguồn vốn vay 1 tỷ đồng của Agribank, ông Hoàng Trọng Đức ở thôn Lương Thịnh, xã Lương Sơn đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nuôi ong lấy mật gắn với trồng rừng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng đi bền vững cho kinh tế hộ gia đình. Trước đây, kinh tế gia đình ông Đức chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, thu nhập không ổn định. Nhận thấy tiềm năng từ diện tích đất rừng và lợi thế gần khu vực rừng tự nhiên, ông đã đầu tư trồng 20ha rừng keo, đồng thời phát triển mô hình nuôi ong lấy mật dưới tán rừng, duy trì quy mô khoảng 200 đàn ong, mỗi năm thu hoạch hơn 1 tấn mật ong. Sản phẩm mật ong rừng tự nhiên có hương vị đặc trưng, đầu ra ổn định, mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình nuôi ong của ông Đức còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, tận dụng hiệu quả tài nguyên rừng, tạo sự gắn kết giữa phát triển kinh tế và bảo vệ rừng bền vững.

Nhờ mạnh dạn vay vốn từ Agribank, anh Bùi Văn Biên ở thôn Đồng Đang, xã Nguyệt Ấn đã xây dựng thành công mô hình kinh tế tổng hợp, kết hợp trồng dưa vàng trong nhà lưới với chăn nuôi lợn quy mô gia trại, mang lại doanh thu khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm. Trên diện tích 3.200m2, anh xây dựng hệ thống nhà lưới hiện đại để trồng dưa vàng. Trung bình mỗi vụ dưa mang lại nguồn thu ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Không dừng lại ở trồng trọt, anh Biên còn phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Với tổng diện tích khu chăn nuôi khoảng 3ha, trong đó chuồng trại được xây dựng kiên cố với quy mô 800m2, gia đình duy trì đàn lợn khoảng 600 con. Quy trình chăn nuôi được thực hiện bài bản, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế.

Từ thành công của gia đình ông Hoàng Trọng Đức và anh Bùi Văn Biên, việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Agribank đã trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp nông dân mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế nông thôn tại địa phương.

Trong năm vừa qua, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn vay và phát triển dư nợ. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức 1.198 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, xây dựng các phương án sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp cho 63.631 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia. Tổ chức 229 lớp dạy nghề cho 14.748 lượt hội viên, nông dân; trong đó cấp hội trực tiếp tổ chức 50 lớp cho 1.080 hội viên, giúp được 3.694 hội viên, nông dân, người lao động có việc làm sau đào tạo. Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, gắn với xây dựng chuỗi giá trị; vận động, hướng dẫn nông dân thành lập mới 24 tổ hợp tác, 2 HTX, 295 doanh nghiệp do nông dân làm chủ, thành lập mới 4 câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với 407 thành viên. Hiện nay, tổng dư nợ tại Agribank là 12.056 tỷ đồng, cho 87.314 thành viên, 5.322 tổ vay vốn.

Ông Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cho biết: “Sự đồng hành giữa hội nông dân và Agribank không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính đơn thuần, mà còn là động lực quan trọng giúp nông dân tự tin đầu tư, đổi mới và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Trong thời gian tới, việc tiếp tục mở rộng các chương trình phối hợp, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng và tăng cường đào tạo kỹ năng quản lý sẽ là chìa khóa để đưa nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững”.

Bài và ảnh: Hoàng Lan