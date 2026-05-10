Tiếp sức cho nông dân từ chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Trong bối cảnh nền nông nghiệp của tỉnh đang từng bước chuyển mình theo hướng hiện đại, thì Nghị định số 292/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 216/2025/QH15 ngày 26/6/2025 của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đã trở thành động lực lớn cho người dân, doanh nghiệp và các HTX mạnh dạn đầu tư để hình thành những vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

Nhờ chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, HTX dịch vụ nông nghiệp Công Bình, xã Công Chính đầu tư vùng sản xuất tập trung.

Về xã Công Chính những ngày này thấy màu xanh mướt mát của những cánh đồng liên kết sản xuất lúa giống và rau màu. Ít ai biết rằng, chỉ vài năm trước không ít hộ dân nơi đây từng “ngó lơ” ruộng vườn vì tính ra mỗi vụ lúa sau khi trừ chi phí phân bón, giống má và các khoản thuế phí, tiền lãi chẳng đáng là bao.

Ông Nguyễn Hữu Thủy, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Công Bình, xã Công Chính cho biết,: “Ngày trước, cầm tờ thông báo thuế trên tay, thú thực là chúng tôi lo nhiều hơn vui. Giờ được Nhà nước miễn thuế sử dụng đất, mỗi sào ruộng tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể. Tuy con số không quá lớn với mỗi hộ, nhưng là “sự đồng hành” về tinh thần rất lớn. Dân thấy mình được quan tâm, thế là thi nhau cải tạo ruộng, không còn tình trạng bỏ đất trống như trước”.

Tại xã Công Chính, chính sách miễn thuế đã giúp giải phóng tâm lý cho hàng trăm hộ dân. Thay vì canh tác manh mún, bà con đã mạnh dạn dồn điền, đổi thửa, “phục hóa” những diện tích đất lúa hiệu quả kinh tế thấp... Đồng thời, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những loại cây trồng mới hiệu quả kinh tế cao về sản xuất. Nhờ đó, trên địa bàn xã đã hình thành được vùng sản xuất lúa chất lượng cao, vùng trồng cây riềng hàng trăm ha. Đặc biệt, HTX Dịch vụ nông nghiệp Công Bình còn đầu tư sản xuất vùng rau màu, ớt xuất khẩu diện tích 5ha.

Không chỉ dừng lại ở quy mô hộ gia đình, chính sách miễn thuế đất nông nghiệp còn là “thỏi nam châm” thu hút các doanh nghiệp và HTX đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao. Theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 100ha đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và khoảng 645 HTX có hoạt động liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm hiệu quả. Điều này cho thấy, nguồn kinh phí tiết kiệm được từ chính sách này đã được người dân nhanh chóng tái đầu tư vào giống mới, mua sắm máy móc, cải tạo đất và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Tại xã Nga Sơn, nhờ chính sách ưu đãi về thuế và tích tụ đất đai, nhiều mô hình nhà màng, nhà lưới trồng dưa Kim Hoàng hậu và hoa đã mọc lên. Anh Nguyễn Danh Dương ở thôn Hoàng Long là một trong những hộ được hưởng lợi từ chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Anh Dương cho biết: “Chúng tôi tích tụ, tập trung được hơn 7ha để phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao. Nhờ chính sách của Nhà nước, chúng tôi không phải lo gánh nặng thuế sử dụng đất trong thời gian dài nên có thêm nguồn lực để tái đầu tư hệ thống nuôi trồng công nghệ cao. Nhờ đó, khu nuôi trồng được đầu tư khang trang, hiện đại, hiệu quả kinh tế cao”.

Nghị định số 292/2025/NĐ-CP giúp hộ ông Nguyễn Danh Dương ở thôn Hoàng Long, xã Nga Sơn giảm được chi phí, có thêm điều kiện để đầu tư khu nuôi tôm công nghệ cao.

Thực tế cho thấy, việc duy trì chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp là bước đi chiến lược đã được Đảng, Nhà nước triển khai từ năm 2002 theo Quyết định số 199/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, liên tục được gia hạn để hỗ trợ nông dân và hiện tại đã được Quốc hội thông qua, kéo dài thời gian miễn thuế đến hết ngày 31/12/2030 nhằm đảm bảo an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp. Theo Nghị định số 292/2025/NĐ-CP, có 6 loại đất nông nghiệp “vàng” nằm trong diện được xem xét miễn thuế bao gồm: Đất trồng cây hàng năm (lúa, hoa màu); đất trồng cây lâu năm; đất lâm nghiệp (rừng sản xuất, phòng hộ, đặc dụng); đất nuôi trồng thủy sản; đất chăn nuôi tập trung và đất làm muối. Cùng với đó, nghị định phân loại rất rõ 4 nhóm đối tượng được hưởng lợi là: Nhóm nghiên cứu: Diện tích đất phục vụ thí điểm, nghiên cứu khoa học - kỹ thuật nông nghiệp. Nhóm an sinh: Toàn bộ diện tích đất giao cho hộ nghèo. Nhóm phổ quát: Các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp (đây là nhóm chiếm số lượng đông đảo nhất). Nhóm quy mô: Các tổ chức, doanh nghiệp được Nhà nước giao đất (nhóm chiếm diện tích lớn nhất, thúc đẩy kinh tế quy mô).

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Nga Sơn, cho biết: “Với việc gia hạn thời gian miễn thuế sử dụng đất đến hết năm 2030, sẽ tạo động lực cho người dân, HTX, doanh nghiệp có khoảng thời gian đủ dài để xây dựng kế hoạch phát triển, kinh doanh dài hạn trên diện tích đất mà bản thân đơn vị mình đã tích tụ, tập trung được”.

Thực tế cho thấy, chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp không chỉ đơn thuần là hỗ trợ tài chính, mà còn là cam kết của chính quyền trong việc đồng hành cùng nông dân. Tuy nhiên, để chính sách tiếp tục đi vào thực tiễn cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị, chính quyền và Nhân dân hướng tới sẽ tạo nên một diện mạo mới cho kinh tế nông thôn. Đồng thời, sớm hiện thực mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Lê Hòa