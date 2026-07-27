Tiếp nối những mạch nguồn tri ân

Tri ân người có công không chỉ dừng ở những hoạt động trong dịp 27/7 mà đã trở thành việc làm thường xuyên, bền bỉ ở nhiều địa phương trong tỉnh. Những chính sách được thực hiện kịp thời cùng nhiều nghĩa cử thiết thực đang tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những hành động cụ thể.

Lãnh đạo xã Trung Chính thăm và tặng quà các gia đình chính sách nhân 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tri ân bằng hành động

Những ngày này, tại xã Thiên Phủ, hình ảnh cán bộ hội cựu chiến binh, hội nông dân, đoàn viên thanh niên và lực lượng dân quân thường trực cùng nhau trộn bê tông, xây tường rào, láng nền nhà, làm đường vào ngõ cho các thương binh đã để lại nhiều cảm xúc. Không phải công trình lớn, cũng chẳng phải việc làm mang tính phong trào, nhưng từng xẻng cát, từng viên gạch đều chứa đựng sự sẻ chia đối với những người đã cống hiến một phần xương máu cho Tổ quốc. Chỉ trong vài buổi lao động, ngôi nhà của các thương binh Hà Văn Lếp, Lương Văn Tó và Vi Văn Toại đã thêm phần khang trang, việc đi lại cũng thuận tiện hơn. Điều còn đọng lại không chỉ là con đường mới hay bức tường vừa hoàn thiện, mà là niềm vui của những người thương binh khi cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng.

Cũng bằng tinh thần ấy, tại phường Quang Trung, chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người có công và thân nhân người có công đã mang đến sự chăm sóc thiết thực cho hơn 100 đối tượng chính sách. Đội ngũ y, bác sĩ không chỉ khám bệnh, cấp thuốc mà còn tận tình tư vấn cách chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật đối với người cao tuổi. Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm, góp phần giúp người có công thêm ấm lòng khi luôn được xã hội ghi nhớ và sẻ chia.

Nếu những ngày công lao động hay buổi khám bệnh thể hiện sự chăm lo bằng hành động thì chương trình “Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình” do Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức tại phường Đào Duy Từ lại mang đến một cách tri ân đầy gần gũi. Trong căn nhà nhỏ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hừu, các đoàn viên thanh niên cùng chuẩn bị bữa cơm, quây quần hỏi chuyện, lắng nghe những ký ức về một thời chiến tranh. Không khí đầm ấm của bữa cơm gia đình đã khiến sự tri ân trở nên chân thành hơn bất kỳ lời nói nào. Dịp này, đoàn công tác cũng thăm khám sức khỏe, trao quà cho mẹ và các gia đình chính sách, tiếp tục nối dài những hoạt động nghĩa tình của tuổi trẻ Thanh Hóa.

Từ những việc làm nhỏ nhưng giàu ý nghĩa ấy, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được lan tỏa ở nhiều địa phương trong tỉnh, để lòng biết ơn luôn được bồi đắp bằng những hành động thiết thực mỗi ngày.

Để những mạch nguồn tiếp tục lan tỏa

Những hoạt động tri ân diễn ra trong tháng 7 không chỉ thể hiện sự biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, mà còn là sự tiếp nối của cả một quá trình chăm lo người có công được thực hiện thường xuyên, bền bỉ qua nhiều năm. Từ việc bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách đến huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, Thanh Hóa đang từng bước đưa công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đi vào chiều sâu, để mỗi người có công đều được quan tâm bằng những việc làm cụ thể.

Các tổ chức đoàn thể xã Thiên Phủ hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho thương binh.

Theo số liệu thống kê, 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho 376 nghìn lượt người có công và thân nhân với tổng kinh phí gần 1.180 tỷ đồng; trên 99,9% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình nơi cư trú; 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời. Không dừng lại ở việc thực hiện đầy đủ chính sách theo quy định, nhiều địa phương còn chủ động chăm lo nhà ở, hỗ trợ sinh kế, tổ chức điều dưỡng, khám sức khỏe định kỳ và đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi cho người thụ hưởng. Những chuyển biến ấy cho thấy công tác người có công không chỉ hướng tới thực hiện đúng chế độ mà ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân.

Song song với đó, tỉnh tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Thanh Hóa đã hoàn thành 100% việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, trở thành địa phương đầu tiên và duy nhất trong cả nước về đích theo kế hoạch cao điểm của Bộ Công an. Sau 3 đợt triển khai, lực lượng công an đã thu nhận hơn 39.000 mẫu ADN, trong đó riêng đợt cao điểm từ ngày 3 đến 5/7/2026 hoàn thành 1.239 mẫu, sớm hơn kế hoạch 1 ngày. Đến nay, từ cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, đã có 8 liệt sĩ quê Thanh Hóa được xác định danh tính, mở thêm hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.

Điều đáng quý hơn cả là công tác tri ân hôm nay không còn là trách nhiệm riêng của một ngành hay một cấp chính quyền. Sự chung tay của các đoàn thể, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, tuổi trẻ và đông đảo Nhân dân đã góp phần làm cho phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng lan tỏa. Mỗi ngôi nhà được sửa chữa, mỗi phần quà được trao, mỗi lần thăm hỏi hay một bữa cơm nghĩa tình đều góp thêm hơi ấm, để những người có công cảm nhận rõ sự trân trọng của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh, cống hiến của cha anh.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa cho biết: Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời huy động nhiều hơn nữa nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống các gia đình chính sách. Cùng với đó, tỉnh sẽ triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, để mỗi việc làm hôm nay không chỉ là sự tri ân đối với quá khứ mà còn góp phần bồi đắp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, để những mạch nguồn nghĩa tình ấy tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa.

Bài và ảnh: Trần Hằng