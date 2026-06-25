Tiếp diễn cháy rừng tại phường Hải Bình

Đến sáng nay (25/6), các lực lượng chức năng vẫn bám sát thực địa, nỗ lực triển khai các phương án khoanh vùng, khống chế vụ cháy rừng trên đồi 74, phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng nỗ lực tiếp cận, ứng cứu sự cố cháy rừng.

Thông tin tại hiện trường vụ hỏa hoạn, Thượng tá Lê Trọng Tài, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Trong đêm 24, rạng sáng 25/6 các lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân địa phương vẫn tiếp tục triển khai các phương án khoanh vùng, khống chế đám cháy rừng trên đồi 74, phường Hải Bình.

Tuy nhiên, do địa hình trên đồi phức tạp, xe chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận. Cộng với điều kiện gió Tây Nam nên đám cháy còn diễn biến phức tạp.

Một số vị cháy đã được khống chế nhưng khi có gió thổi, ngọn lửa đã bùng phát trở lại. Lực lượng chức năng lại căng mình dập lửa.

Video: Cháy rừng trên địa bàn phường Hải Bình trong đêm 24, rạng sáng 25/6.

Đến sáng 25/6, hỏa hoạn tiếp diễn tại một số vị trí vực sâu. Đây là khu vực địa hình gấp khúc, hiểm trở, rất khó khăn trong việc tạo đường băng cản lửa để khoanh vùng, không chế đám cháy.

Các lực lượng chức năng phải tổ chức khoanh vùng, khống chế đám cháy cách xa các khu vực cháy, đảm bảo chống cháy lan sang vị trí khác.

Ở các vị trí cháy đã được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục bố trí nhân lực, trang thiết bị, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại.

Tại một số vị trí hỏa hoạn ở vị trí thấp, lực lượng chức năng đã đấu nối đường ống, tổ chức phun nước để dập tắt đám cháy và chống cháy lan khi gặp nguồn lửa bay đến từ các vị trí khác trong điều kiện trời có gió lớn.

Một góc rừng bị ngọn lửa thiêu rụi.

Tại hiện trường, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, kiểm lâm và Nhân dân địa phương vẫn đang túc trực ứng cứu sự cố. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết nắng nóng, cộng với tác động của gió Tây Nam, công tác ứng cứu vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Đức Hường