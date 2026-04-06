Tiên Trang tích cực giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Sau khi sáp nhập, xã Tiên Trang đã nhanh chóng ổn định tổ chức và xác định công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng để thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và mở rộng không gian phát triển cho địa phương.

Các hộ nuôi trồng thủy sản ở xã Tiên Trang đồng thuận di dời, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện dự án sân golf.

Trên địa bàn xã Tiên Trang đang triển khai 9 dự án lớn, với nhiều lĩnh vực từ du lịch, dịch vụ đến công nghiệp, đô thị. Đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân. Nổi bật trong số đó là dự án sân golf với quy mô khoảng 72,56ha, do Công ty CP Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương và Công ty CP Phát triển TN đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn về du lịch, thể thao, dịch vụ góp phần nâng cao vị thế của địa phương trong phát triển kinh tế biển. Đến ngày 30/3/2026, diện tích thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để bàn giao cho nhà đầu tư thuê đất thực hiện dự án, xã Tiên trang đã hoàn thành công tác bồi thường GPMB với tổng diện tích gần 41,93ha, đạt 100% kế hoạch. Diện tích còn lại gần 30,63ha thuộc trường hợp nhà đầu tư thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với hộ gia đình, cá nhân có đất để thực hiện dự án, hiện nhà đầu tư đã thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất của 41/56 hộ dân với diện tích 15,023ha. Diện tích còn lại, UBND xã Tiên Trang đã tổ chức mời các hộ đến nhà văn hóa thôn Tân để vận động, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân, tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện thỏa thuận, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Bên cạnh đó, các dự án khu phức hợp khách sạn, trung tâm thương mại; khu khách sạn, dịch vụ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng tại khu vực Quảng Nham cũ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án Đô thị du lịch sinh thái biển Tiên Trang do Công ty TNHH SOTO làm chủ đầu tư đã được giao, cho thuê đất một phần. Các dự án khác, như: Cụm Công nghiệp Nham Thạch; khu dân cư mới Tiên Phong; khu dân cư mới Hồng Phong hay Nhà máy may mặc và giày da Hisoka đang được địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn về mặt bằng và thủ tục hành chính. Đây là những dự án có vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại địa phương.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác GPMB, cấp ủy, chính quyền xã Tiên Trang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, xem đây là “chìa khóa” để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Các chủ trương, chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Đồng thời, chính quyền địa phương tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp, lắng nghe ý kiến, kịp thời giải đáp những băn khoăn, vướng mắc, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao. Song song với đó, xã tích cực phối hợp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan trong việc rà soát hồ sơ pháp lý, kiểm đếm hiện trạng, xác định nguồn gốc đất và quy chủ. Các tổ công tác được thành lập, thường xuyên bám sát địa bàn, trực tiếp làm việc với từng hộ dân để vận động, giải thích và tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Theo bà Trần Thị Huệ, Chủ tịch UBND xã Tiên Trang: “Trong GPMB, việc giải quyết hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân luôn được địa phương đặt lên hàng đầu. Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, đặc biệt là giá đất thay đổi theo từng thời điểm, việc đảm bảo quyền lợi cho người dân và giữ vững tiến độ dự án là bài toán không dễ. Với sự linh hoạt, chủ động, xã Tiên Trang đã từng bước tháo gỡ và tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân”.

Dù vậy, công tác GPMB trên địa bàn vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định. Nổi bật là những vướng mắc trong việc xác định giá đất cụ thể, xác định nguồn gốc sử dụng đất và những thay đổi trong chính sách pháp luật qua từng thời kỳ. Trước những khó khăn đó, xã Tiên Trang đã và đang chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, cập nhật kịp thời các quy định mới, đồng thời kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc vượt thẩm quyền. Cùng với đó, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh cùng với tinh thần chủ động, linh hoạt của địa phương đang tạo điều kiện thuận lợi để từng bước tháo gỡ các “điểm nghẽn”.

Với sự quyết liệt và đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng Nhân dân, công tác GPMB tại xã Tiên Trang đang có những chuyển biến tích cực. Đây chính là tiền đề quan trọng để các dự án trọng điểm sớm được triển khai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và từng bước đưa Tiên Trang trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư của khu vực ven biển.

Bài và ảnh: Lê Hợi