Tích hợp an sinh trên VNeID: Người dân được gì?

Công an tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội (ASXH) trên ứng dụng VNeID . Đây là một bước đi quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số, góp phần đổi mới cách tiếp cận và thụ hưởng chính sách theo hướng thuận tiện, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm.

Mở rộng tiện ích số, giảm thủ tục hành chính

Việc tích hợp tài khoản ASXH trên VNeID giúp cắt giảm đáng kể giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến chế độ, chính sách. Dữ liệu được số hóa, xác thực và liên thông giúp người dân dễ dàng tra cứu, theo dõi thông tin một cách nhanh chóng, chính xác. Thông qua ứng dụng, người dân có thể chủ động đăng ký, cập nhật thông tin và theo dõi quá trình thụ hưởng các chế độ mà không cần đi lại nhiều lần. Điều này đặc biệt hữu ích đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa, người cao tuổi hoặc những trường hợp gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ hành chính truyền thống.

Người dân phấn khởi khi việc tích hợp tài khoản ASXH trên VNeID đem lại rất nhiều thuận tiện

Không chỉ mang lại sự tiện lợi trước mắt, việc tích hợp còn tạo nền tảng kết nối các dịch vụ công trong tương lai, hướng tới mô hình “một tài khoản – đa tiện ích”, giúp người dân tiếp cận hệ sinh thái số một cách đồng bộ, thuận lợi.

Minh bạch chi trả, bảo đảm quyền lợi người dân

Việc tích hợp tài khoản ASXH trên VNeID còn góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong chi trả các chính sách an sinh. Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt giúp các khoản trợ cấp, lương hưu, bảo hiểm được chuyển đến người dân nhanh chóng, an toàn và chính xác. Ngoài ra, người dân có thể dễ dàng kiểm tra thông tin cá nhân, theo dõi lịch sử nhận chế độ, qua đó hạn chế sai sót, thất lạc hồ sơ hoặc tình trạng chi trả chưa đúng đối tượng. Sự minh bạch trong từng khâu cũng góp phần củng cố niềm tin đối với chính sách an sinh xã hội. Bên cạnh đó, việc giảm giao dịch tiền mặt cũng góp phần hạn chế rủi ro, tăng tính an toàn và phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội số.

Ông Nguyễn Văn An, phường Hạc Thành cho biết: Trước đây mỗi kỳ nhận chế độ bệnh binh, tôi phải đến nhà văn hóa, sau khi tích hợp tài khoản ASXH thì thuận tiện hơn nhiều, tôi tiết kiệm được thời gian, công sức và đặc biệt là không cần phải lo cất giữ tiền mặt nữa.

Tính đến ngày 11/2/2026, tỉnh Thanh Hóa còn hơn 2,1 triệu tài khoản định danh điện tử mức độ 2 chưa được tích hợp ASXH. Trước thực tế đó, lực lượng Công an trong tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như rà soát dữ liệu, phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ mở tài khoản và liên kết với VNeID, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt, dễ tiếp cận.

Tại cơ sở, nhiều cách làm sáng tạo được triển khai hiệu quả. Như phường Hạc Thành, Công an phường đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể, rà soát từng nhóm đối tượng và thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống khu dân cư hướng dẫn người dân. Các tổ công tác không chỉ hỗ trợ tại trụ sở mà còn tổ chức điểm hướng dẫn lưu động tại nhà văn hóa, khu dân cư vào buổi tối hoặc ngày nghỉ. Với người cao tuổi hoặc chưa có điều kiện tiếp cận công nghệ, lực lượng Công an trực tiếp hỗ trợ hoặc phối hợp với người thân để hoàn tất việc tích hợp.

Công an phường Hạc Thành hỗ trợ người dân tích hợp tài khoản ASXH trên VNeID.

Đại úy Lê Thiêm Mạnh, Công an phường Hạc Thành cho biết, đơn vị phân loại từng nhóm đối tượng để có cách hỗ trợ phù hợp, trong đó đặc biệt chú trọng hướng dẫn cụ thể cho người lớn tuổi, bảo đảm ai cũng có thể tiếp cận và sử dụng.

Công an xã Cẩm Thạch trực tiếp đến từng hộ dân để hỗ trợ tích hợp tài khoản ASXH trên VNeID

Thượng tá Bùi Ngọc Chuyên, Trưởng Công an xã Cẩm Thạch chia sẻ, lực lượng Công an xã đã làm việc không kể giờ giấc, từ sáng sớm đến tối muộn, vừa đảm bảo công tác an ninh trật tự, vừa triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân đạt kết quả tốt.

Việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID không chỉ mang lại tiện ích thiết thực trước mắt mà còn mở ra hướng đi lâu dài trong xây dựng nền hành chính số hiện đại, minh bạch. Khi người dân có thể dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng chính sách trên nền tảng số, chuyển đổi số sẽ từng bước đi vào đời sống, bắt đầu từ những nhu cầu thiết yếu nhất. Đây cũng là bước tiến nhằm góp phần xây dựng Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Lê Quỳnh