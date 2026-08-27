Thụy Sĩ: Tranh cãi trước thềm trưng cầu dân ý về chính sách trung lập

Cử tri Thụy Sĩ sẽ tham gia cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 27/9 tới đây về việc có thông qua các quy định hiến pháp chặt chẽ hơn đối với chính sách trung lập hay không. Nếu được thông qua, Thụy Sĩ sẽ bị hạn chế trong việc tự áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế hoặc hợp tác với các liên minh quân sự như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thụy Sĩ sẽ bỏ phiếu về việc siết chặt chính sách trung lập và hạn chế hợp tác với NATO. Ảnh: Reuters.

Đề xuất do Đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP) đưa ra, theo đó, Thụy Sĩ sẽ bị cấm tham gia hoặc hợp tác với các liên minh quân sự, quốc phòng, trừ trường hợp nước này bị tấn công. Đề xuất cũng hạn chế việc tham gia các biện pháp trừng phạt, trừ khi những biện pháp này được Liên hợp quốc thông qua.

Những người ủng hộ cho rằng chính sách trung lập của Thụy Sĩ đã bị suy yếu kể từ khi Bern áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022. Theo họ, cần có một định nghĩa chặt chẽ hơn về tính trung lập để bảo vệ vị thế trung lập lâu đời của Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ duy trì chính sách trung lập được quốc tế công nhận từ năm 1815 và đưa nguyên tắc này vào Hiến pháp năm 1848. Chính sách trung lập giúp quốc gia vùng Alps đứng ngoài cả hai cuộc Thế chiến.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đề xuất nhiều khả năng sẽ bị cử tri bác bỏ. Một khảo sát cho thấy 62% phản đối, trong khi 36% ủng hộ. Tuy nhiên, khoảng cách này có thể thu hẹp khi chiến dịch vận động nhằm duy trì chính sách hiện nay tiếp tục được đẩy mạnh.

Cử tri Thụy Sĩ sẽ quyết định tương lai chính sách trung lập lâu đời của nước này trong cuộc trưng cầu ý dân trên toàn quốc vào ngày 27/9. Ảnh: Swissobserver.

Chính phủ Thụy Sĩ và nhiều chính đảng tại nước này cũng lên tiếng phản đối đề xuất. Ngoại trưởng Ignazio Cassis cảnh báo những thay đổi này có thể làm suy yếu an ninh quốc gia, hạn chế hợp tác quân sự với NATO và ảnh hưởng đến quan hệ với các nước láng giềng châu Âu.

Do đó, cuộc trưng cầu dân ý sắp tới vì vậy không chỉ là quyết định về một chính sách cụ thể, mà còn được xem là phép thử đối với cách Thụy Sĩ định hình vai trò của mình trong môi trường an ninh châu Âu đang thay đổi.

Thúy Hà

Nguồn: Shafaqna/Reuters