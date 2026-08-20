Thụy Sĩ đề xuất tăng hơn 1 tỷ USD ngân sách mua sắm các hệ thống phòng không

Trong thông báo sau cuộc họp nội các, Chính phủ Thụy Sĩ cho biết sẽ đề nghị Quốc hội phê duyệt khoản bổ sung 970 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 1,09 tỷ USD) vào ngân sách năm 2026 để đẩy nhanh việc mua sắm các hệ thống phòng không, trong bối cảnh nước này cảnh báo các mối đe dọa an ninh gia tăng và thời gian giao vũ khí ngày càng kéo dài.

Một đoàn đại biểu từ Lực lượng Vũ trang Thụy Sĩ đến thăm khẩu đội pháo Patriot thuộc Trung đoàn Pháo phòng không số 7 tại Baumholder, ngày 7 tháng 11 năm 2024. Ảnh: US Army.

Chính phủ Thụy Sĩ nhận định các hoạt động tác chiến hỗn hợp và các cuộc tấn công tầm xa là những mối đe dọa có khả năng xảy ra cao nhất đối với nước này. Theo đánh giá của Bern, các lực lượng vũ trang hiện chưa có đủ nguồn lực để bảo đảm khả năng bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa trên không.

Khoản 970 triệu franc bổ sung dự kiến được sử dụng để thanh toán trước cho các hệ thống phòng không mặt đất tầm ngắn và tầm trung, một hệ thống radar bán cố định tầm trung và các năng lực phòng thủ trước thiết bị bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ.

Thụy Sĩ cũng đang chờ tiếp nhận đội máy bay chiến đấu F-35A của Mỹ. Tuy nhiên, Bern và Washington vẫn bất đồng về mức giá cuối cùng, khiến đơn hàng đứng trước nguy cơ chậm tiến độ. Quốc gia trung lập về quân sự này cũng đang xem xét mua một hệ thống phòng không đất đối không của châu Âu để bổ sung cho hệ thống Patriot đã đặt mua từ Mỹ nhưng đang bị trì hoãn.

Ngoài khoản đầu tư bổ sung nói trên, Chính phủ Thụy Sĩ dự kiến chi thêm 100 triệu franc trong những năm tới để khẩn cấp tăng cường an ninh tại hơn 60 cơ sở quân sự. Công việc này được yêu cầu hoàn tất không muộn hơn đầu năm 2029.

Đề xuất tăng ngân sách vẫn cần được Quốc hội Thụy Sĩ thông qua. Quốc hội cũng sẽ phải bỏ phiếu về đề xuất tăng đáng kể thuế giá trị gia tăng (VAT) đến năm 2040 nhằm tạo nguồn tài chính cho các ưu tiên chi tiêu quốc phòng của quân đội.

Chính phủ Thụy Sĩ ước tính trong những năm tới, quân đội nước này sẽ cần thêm khoảng 24 tỷ franc (khoảng 30 tỷ USD) đầu tư cho vũ khí nhằm ứng phó với các mối đe dọa được đánh giá là có khả năng xảy ra cao, đặc biệt là các hoạt động tác chiến hỗn hợp và các cuộc tấn công tầm xa.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews.