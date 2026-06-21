Thụy Sĩ cải tổ quân đội, tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa mới

Ngày 20/6, chính phủ Thụy Sĩ đang triển khai kế hoạch cải tổ toàn diện quân đội nhằm tăng cường năng lực phòng thủ, thích ứng với môi trường an ninh ngày càng phức tạp và các hình thái tác chiến hiện đại.

Thụy Sĩ tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa mới. Ảnh: SDA.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Bern, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Sĩ Martin Pfister cho biết, tình hình an ninh quốc tế đang đặt ra nhiều thách thức mới, đòi hỏi quân đội nước này phải được định hướng lại để có thể bảo vệ hiệu quả người dân và chủ quyền quốc gia.

Theo ông Pfister, chương trình cải cách sẽ tập trung điều chỉnh học thuyết tác chiến, cơ cấu tổ chức và kế hoạch phát triển quốc phòng theo hướng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong dài hạn. Trọng tâm của quá trình này là tăng cường năng lực ứng phó với các mối đe dọa lai, các cuộc tấn công tầm xa và những thách thức mới trong không gian tác chiến hiện đại.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc tái cơ cấu hệ thống chỉ huy. Theo đó, toàn bộ các hoạt động tác chiến trên bộ trong tương lai sẽ do các sư đoàn tác chiến đảm nhiệm, nhằm nâng cao hiệu quả chỉ huy và khả năng phối hợp giữa các lực lượng.

Thụy sĩ tăng cường năng lực phòng không và phòng thủ trước các hệ thống máy bay không người lái. Ảnh: Stars and Stripes.

Chính phủ Thụy Sĩ cũng dự kiến trình Quốc hội các dự luật sửa đổi liên quan đến tổ chức quân đội. Việc cải tổ diễn ra sau quá trình tinh giản lực lượng trong những năm gần đây, khiến số lượng sĩ quan cấp cao giảm đáng kể. Theo kế hoạch, quân đội Thụy Sĩ sẽ thành lập tiểu đoàn phương tiện không người lái đầu tiên vào năm 2028. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai và vận hành các hệ thống không người lái phục vụ trinh sát, giám sát và tác chiến.

Trong kế hoạch đầu tư quốc phòng đến năm 2039, khoảng 80% nguồn vốn sẽ được ưu tiên dành cho việc ứng phó với các mối đe dọa được đánh giá có khả năng xảy ra cao nhất. Các lĩnh vực ưu tiên gồm tăng cường năng lực phòng không, bảo vệ lực lượng, cũng như phát triển năng lực triển khai và phòng thủ trước các hệ thống máy bay không người lái.

Khoảng 20% ngân sách còn lại sẽ được sử dụng để duy trì khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn, bảo đảm quân đội Thụy Sĩ có đủ năng lực ứng phó với nhiều kịch bản an ninh khác nhau trong tương lai.

Thu Uyên