Thủy điện Trung Sơn trao quà trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp Tết Trung thu, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) phối hợp với UBND xã Trung Sơn, Trường Tiểu học và Trường THCS Trung Sơn tổ chức trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập.

TSHPCo trao quà tại Trường Tiểu học Trung Sơn.

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo TSHPCo nhấn mạnh, trao quà trung thu là hoạt động thường niên, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Công ty đối với thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm niềm vui và động lực để các em nỗ lực học tập, rèn luyện.

Đồng thời, đây cũng là cách Công ty cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Ông Đào Xuân Đức, Phó Giám đốc TSHPCo phát biểu tại buổi lễ.

Thông qua hoạt động này, TSHPCo tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là trong việc chăm lo, hỗ trợ trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Trung Sơn.

Trung Sinh (CTV)