Trung đoàn 762 tổ chức Lễ tuyên thệ Chiến sĩ mới

Sáng 10/6, Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026.

Chiến sĩ mới tuyên thệ.

Dự và chỉ đạo có Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Cùng dự có đại diện thủ trưởng các phòng, ban thuộc cơ quan Bộ CHQS tỉnh; đại diện chỉ huy các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực; đại diện cấp ủy chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân và các địa phương, gia đình có chiến sĩ mới nhập ngũ tại Trung đoàn.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Quán triệt sâu sắc mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện chiến đấu của cấp trên, năm 2026, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 762 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, hiệu quả, từ khâu chuẩn bị cho đến quá trình tổ chức, điều hành huấn luyện bảo đảm khoa học, đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian; quá trình huấn luyện luôn bám sát phương châm, nguyên tắc, vận dụng linh hoạt các mối kết hợp.

Kết thúc huấn luyện, 100% các nội dung, khoa mục đều đạt yêu cầu, có trên 90% khá, giỏi; trong đó bắn súng AK bài 1 đạt khá; ném lựu đạn, đánh thuốc nổ bài 1 đạt giỏi; đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đơn vị thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống quê hương, Quân đội, đơn vị; quán triệt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Qua đó giúp chiến sĩ mới nâng cao nhận thức chính trị, nắm, hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ Quân đội, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Duyệt đội ngũ tại buổi lễ.

Ngay sau lễ tuyên thệ, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra Đại đội 18 Thông tin và Đại đội Trinh sát cơ giới (Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh).

Đoàn công tác đã kiểm tra hệ thống doanh trại, nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập của bộ đội; công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm cơ sở vật chất của đơn vị.

Ngọc Lê (CTV)