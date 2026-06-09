Lan tỏa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) tiếp tục được củng cố, phát triển sâu rộng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Người dân tự giác giao nộp vũ khí cho lực lượng công an.

Phường Hạc Thành là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), vì thế phường xác định việc xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Hằng năm, công an phường tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các khu phố, lực lượng chức năng tăng cường xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chú trọng xây dựng các mô hình ANTT như: “Tổ liên gia tự quản”; “Camera ANTT”; “Sạch về tội phạm và tệ nạn ma túy”; “Cổng trường an toàn giao thông”... Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; phòng chống cháy nổ; quản lý, giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT tại địa phương.

Để thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong những năm qua Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, hướng về cơ sở. Cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng; thành tựu của đất nước; vai trò, sức mạnh của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”...

Cùng với đó, tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; đổi mới hình thức, biện pháp xây dựng phong trào phù hợp với tình hình, nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở địa phương, đơn vị. Sơ kết, tổng kết các chuyên đề phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào này; thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về công tác đảm bảo ANTT; xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong sạch, vững mạnh. Thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và gia đình cán bộ, chiến sĩ đã và đang công tác trong lực lượng xây dựng phong trào này có hoàn cảnh khó khăn.

Qua những đợt phát động, nhiều tấm gương tiêu biểu trong công tác phòng, chống tội phạm được chính quyền các cấp biểu dương khen thưởng. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động gần 100 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT. Tiêu biểu như: Mô hình “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” của Hội LHPN tỉnh; mô hình “Câu lạc bộ thanh niên phòng, chống tội phạm” của Tỉnh đoàn; mô hình “Tự quản đường biên cột mốc” ở các xã biên giới; mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”; mô hình “Câu lạc bộ thanh niên tự quản”; mô hình “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”... Thông qua đó, hàng năm quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn nguồn tin có giá trị về ANTT. Nhờ đó, các vụ việc liên quan đến ANTT và những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân cơ bản đã được phát hiện và giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng” và các mâu thuẫn kéo dài, góp phần phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm, giữ vững ổn định về ANTT trên địa bàn tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tiếp tục khơi dậy sức mạnh của Nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn.

Bài và ảnh: Quốc Hương