Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã Nông Cống

Ngày 3/6, đoàn công tác Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Thanh Hóa do Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã Nông Cống năm 2026.

Tham gia đoàn công tác có đại diện Thủ trưởng các phòng, ban cơ quan Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh.

Qua kiểm tra thực tế tại khu vực Sở Chỉ huy diễn tập, các khu vực tổ chức thực binh, xử lý tình huống, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị; triển khai các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ diễn tập.

Kiểm tra Sở Chỉ huy diễn tập.

Đồng thời nhấn mạnh, đây là cuộc diễn tập cấp xã đầu tiên khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Là địa phương được chọn làm trước để Bộ Quốc phòng và Quân khu dự theo dõi và chỉ đạo, xã Nông Cống cần tập trung tối đa nguồn lực, chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tổ chức thành công diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, sát thực tế.

Xã cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương trong năm 2026; khẩn trương kiện toàn Ban Tổ chức diễn tập; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tổ chức luyện tập nghiêm túc, bài bản, đúng phương châm “thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm”.

Sau khi kết thúc diễn tập, phải tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất, làm cơ sở nâng cao chất lượng nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong thời gian tới.

Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kết luận kiểm tra khu vực thực binh Phòng không nhân dân.

Theo kế hoạch, năm 2026, toàn tỉnh có 41 xã, phường diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ. Xã Nông Cống là đơn vị tổ chức diễn tập trước để làm cơ sở rút kinh nghiệm cho các đơn vị tiếp theo.

Nội dung cuộc diễn tập được tiến hành qua 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

Thanh Hải (CTV)