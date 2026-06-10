Vững vàng trên thao trường nắng lửa

Những ngày đầu tháng 6, thời tiết trên địa bàn tỉnh bước vào đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm lên tới hơn 40 độ C. Trên thao trường huấn luyện của Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, cán bộ, chiến sĩ vẫn hăng say luyện tập, quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện theo kế hoạch.

Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 (Bộ CHQS tỉnh) kiểm tra thực hành đánh thuốc nổ bài 1 - dùng lượng nổ đánh phá các loại mục tiêu ban ngày và ném lựu đạn xa trúng đích đối, cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026.

Ngay từ sáng sớm, không khí trên thao trường đã trở nên sôi động. Tiếng hô khẩu lệnh dứt khoát hòa cùng những bước chân đều tắp của bộ đội tạo nên khí thế thi đua sôi nổi. Dưới cái nắng gay gắt, các chiến sĩ mới vẫn miệt mài thực hiện các nội dung huấn luyện điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật, rèn luyện thể lực và các nội dung “3 tiếng nổ”.

Trung tá Nguyễn Quang Hợp, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 40 cho biết: “Đơn vị luôn quán triệt phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc; đồng thời chủ động điều chỉnh thời gian huấn luyện phù hợp với điều kiện thời tiết. Các nội dung huấn luyện cường độ cao được bố trí vào sáng sớm hoặc cuối giờ chiều, bảo đảm vừa hoàn thành chương trình, vừa giữ gìn sức khỏe bộ đội”.

Để ứng phó với thời tiết nắng nóng kéo dài, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp như bảo đảm đầy đủ nước uống, nước chanh muối, thuốc y tế, tăng cường kiểm tra sức khỏe bộ đội trước, trong và sau huấn luyện. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống của bộ đội cũng được quan tâm đặc biệt. Nuôi quân tăng cường các món canh, nước giải nhiệt, bổ sung rau xanh, hoa quả tươi và các loại thực phẩm giàu vitamin trong thực đơn nhằm nâng cao sức đề kháng cho bộ đội. “Việc “xanh hóa” thao trường luôn được đơn vị quan tâm và đem lại tác dụng quan trọng. Hệ thống cây xanh tỏa bóng mát, giảm nền nhiệt giúp chiến sĩ duy trì tốt thể lực trong huấn luyện. Cán bộ các cấp thường xuyên bám nắm thao trường, động viên chiến sĩ khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng huấn luyện.

Mồ hôi thấm đẫm màu áo lính, khuôn mặt rám nắng sau nhiều giờ luyện tập nhưng trên thao trường vẫn luôn rộn vang tiếng hô quyết tâm. Từng động tác kỹ thuật, từng phương án chiến thuật được luyện tập nghiêm túc, góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Chiến sĩ Nguyễn Văn Ba, Đại đội 1, Tiểu đoàn 40 chia sẻ: “Những ngày nắng nóng, việc huấn luyện có phần vất vả hơn, nhưng nhờ chỉ huy các cấp bố trí giờ tập luyện hợp lý, thường xuyên cho nghỉ dưới bóng mát và bổ sung nước giải nhiệt nên chúng tôi hồi phục rất nhanh. Bữa ăn đủ chất, ngủ nghỉ tốt nên ai cũng yên tâm, quyết tâm hoàn thành khóa nhiệm vụ. Chúng tôi luôn xác định đây là môi trường để rèn luyện bản lĩnh, ý chí và sức chịu đựng. Mỗi khoa mục hoàn thành tốt là thêm một bước trưởng thành của người quân nhân”.

Vào đầu tháng 6, trên thao trường đổ lửa, Tiểu đoàn 40 đã tiến hành kiểm tra thực hành đánh thuốc nổ bài 1 - dùng lượng nổ đánh phá các loại mục tiêu ban ngày và ném lựu đạn xa trúng đích đối, cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026. Buổi kiểm tra diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt của đợt cao điểm mùa hè. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 40 đã chủ động khắc phục khó khăn, chuẩn bị chu đáo thao trường, vật chất, tổ chức kiểm tra chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật trong các ngày kiểm tra.

Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Đợt kiểm tra nhằm đánh giá trình độ tổ chức, phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh của đội ngũ cán bộ; khả năng sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật và tư thế, yếu lĩnh động tác của chiến sĩ mới, kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tới. Qua kiểm tra cho thấy, chiến sĩ mới nắm chắc kỹ thuật động tác gói các loại lượng nổ, thực hành đánh phá mục tiêu đúng yếu lĩnh, động tác; có bản lĩnh, tâm lý vững vàng, bình tĩnh xử trí các tình huống, hoàn thành tốt nội dung kiểm tra”.

Phút giải lao sau giờ luyện tập vất vả, ngay trên thao trường huấn luyện của Tiểu đoàn 40, các chiến sĩ được thưởng thức những ly nước mát của các hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh thông qua mô hình “Bát nước thao trường”.

Vừa cẩn thận, chu đáo pha từng ly nước mát, trò chuyện với chúng tôi, Đại úy chuyên nghiệp Trịnh Thị Thu Phương chia sẻ: “Bát nước thao trường” được hội phụ nữ cơ sở các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh triển khai và duy trì từ đầu năm 2022. Mô hình được các hội viên hội phụ nữ hưởng ứng nhiệt tình và cán bộ, chiến sĩ hào hứng đón nhận. Khi đến với bộ đội, chị em rất vui vì đã góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào nhiệm vụ chung của đơn vị, nhất là trong giáo dục, bồi dưỡng tình cảm, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của cán bộ, chiến sĩ. Qua thực hiện mô hình, chị em mong muốn kịp thời động viên, khích lệ chiến sĩ, xua tan nỗi mệt nhọc, nỗ lực phấn đấu tham gia huấn luyện với quyết tâm dành kết quả cao nhất.

Vượt lên những khó khăn của thời tiết khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 40 đang từng ngày giữ vững “lửa” thao trường bằng tinh thần trách nhiệm cao, ý chí quyết tâm và lòng yêu nghề quân ngũ. Đó chính là nền tảng quan trọng để đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Hoàng Lan