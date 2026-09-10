Thương mại hàng hóa toàn cầu tiếp tục đà tăng, bất chấp bất ổn và căng thẳng địa chính trị

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho biết, thương mại hàng hóa toàn cầu tiếp tục đà tăng trong giữa năm 2026, bất chấp căng thẳng địa chính trị kéo dài và những bất ổn liên quan chính sách thương mại.

WTO cho biết thương mại hàng hóa toàn cầu tiếp tục đà tăng bất chấp nhiều bất ổn và căng thẳng địa chính trị. Ảnh: Getty.

Theo WTO, chỉ số đo lường thương mại hàng hóa tăng lên 102 điểm trong tháng 7, từ mức 101,7 điểm của tháng 6, cho thấy hoạt động thương mại hàng hóa vẫn cao hơn xu hướng và tiếp tục có động lực tăng trưởng. WTO cho biết chỉ số trên 100 phản ánh khối lượng thương mại cao hơn xu hướng, trong khi mức dưới 100 cho thấy hoạt động thấp hơn xu hướng.

WTO nhận định nhu cầu mạnh đối với linh kiện điện tử và các đầu vào khác phục vụ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục hỗ trợ thương mại, qua đó bù đắp những tác động tiêu cực từ xung đột tại Trung Đông và những bất ổn kéo dài liên quan chính sách thương mại.

Phần lớn các chỉ số cấu thành chỉ số đo lường thương mại hàng hóa vẫn ở mức bằng hoặc cao hơn ngưỡng cơ sở. Chỉ số linh kiện điện tử đạt mức cao nhất, 104,9 điểm, phản ánh nhu cầu mạnh đối với các sản phẩm phục vụ phát triển AI. Chỉ số đơn hàng xuất khẩu tăng lên 103,5 điểm, cho thấy thương mại hàng hóa có thể tiếp tục tăng trong những tháng tới.

Chỉ số vận tải hàng không quốc tế đạt 102,8 điểm, nguyên liệu nông nghiệp đạt 102,6 điểm và sản phẩm ô tô đạt 101,5 điểm. Trong khi đó, vận tải container là chỉ số duy nhất thấp hơn xu hướng, giảm xuống 99,6 điểm.

Trước đó, WTO dự báo khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ tăng 1,9% trong năm 2026 theo kịch bản cơ sở và tăng 1,4% trong kịch bản giá năng lượng cao, phản ánh tác động của xung đột tại Trung Đông.

WTO cho rằng đầu tư bền vững vào AI có thể giúp tăng thêm 0,5 điểm phần trăm vào tốc độ tăng trưởng thương mại hàng hóa. Tổ chức này cũng cho biết những gián đoạn đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dự kiến sẽ được phản ánh đầy đủ hơn trong các số liệu thương mại quý II sau khi dữ liệu được công bố.

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu