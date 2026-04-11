Thương mại điện tử mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp

Theo số liệu từ ngành công thương, quy mô thị trường thương mại điện tử tại Thanh Hóa liên tục tăng trưởng hai con số mỗi năm. Tỷ lệ người dân tham gia mua sắm trực tuyến ngày càng cao, đặc biệt tại khu vực đô thị và các địa bàn có hạ tầng viễn thông phát triển. Không chỉ dừng lại ở các sàn thương mại điện tử lớn, hoạt động kinh doanh online còn diễn ra phổ biến trên mạng xã hội, các nền tảng livestream bán hàng và website riêng lẻ. Điều này giúp hàng hóa địa phương, đặc biệt là các sản phẩm OCOP, nông sản, thực phẩm chế biến... có thêm kênh tiêu thụ hiệu quả.

Hoạt động livestream bán hàng tại cửa hàng thời trang nữ SixDo, đường Lê Hoàn giúp tiếp cận khách hàng trên nền tảng số.

Tại cửa hàng thời trang nữ SixDo trên phố Lê Hoàn - tuyến phố mua sắm sầm uất bậc nhất của phường Hạc Thành, bên cạnh hoạt động bán hàng trực tiếp, cửa hàng này còn đẩy mạnh bán hàng qua nền tảng số, kết hợp livestream và các chương trình ưu đãi trực tuyến. Nhờ đó, lượng đơn hàng online tăng nhanh, chiếm khoảng 60% tổng doanh thu, đặc biệt vào các dịp cao điểm như lễ, tết hay mùa du lịch.

Chị Nguyễn Mai Linh, quản lý cửa hàng cho biết, việc ứng dụng thương mại điện tử giúp SixDo tiếp cận với nhiều phân khúc khách hàng ngoài địa bàn, đồng thời tăng khả năng tương tác với người tiêu dùng thông qua phản hồi, đánh giá trực tuyến. Tuy nhiên, đơn vị cũng gặp không ít khó khăn khi thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm thời trang nhái mẫu, sao chép thiết kế với giá rẻ hơn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và uy tín thương hiệu. “Chúng tôi phải đầu tư nhiều hơn vào hình ảnh, chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng để tạo sự khác biệt, nhưng nếu không kiểm soát tốt hàng giả, hàng nhái trên môi trường mạng thì doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc sẽ chịu nhiều thiệt thòi”, chị Linh chia sẻ.

Bên cạnh lĩnh vực thời trang, một mô hình mới trong kinh doanh nông sản chế biến cũng đang cho thấy sự thích ứng nhanh với thương mại điện tử. Điển hình như HTX chế biến thủy sản Hải Bình (phường Hải Bình) chuyên về các sản phẩm như mực rim, cá khô, nước mắm truyền thống – đã chuyển mạnh sang bán hàng qua nền tảng số từ đầu năm 2025. Trước đây, cơ sở chủ yếu tiêu thụ sản phẩm thông qua khách du lịch và các đại lý nhỏ lẻ, tuy nhiên hiện nay hơn 70% đơn hàng đến từ các kênh online như mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn được vận chuyển đi Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành khác.

Anh Nguyễn Thế Hoàng, chủ cơ sở cho biết, việc ứng dụng thương mại điện tử giúp ổn định đầu ra, giảm phụ thuộc vào yếu tố mùa vụ và lượng khách du lịch. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng nhiều tài khoản bán hàng sử dụng hình ảnh sản phẩm tương tự nhưng không rõ nguồn gốc, thậm chí gắn mác đặc sản Nghi Sơn để bán với giá thấp hơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của cơ sở mà còn gây mất niềm tin đối với người tiêu dùng nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Những ví dụ thực tế cho thấy thương mại điện tử đang lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực, nhưng đồng thời cũng bộc lộ rõ những bất cập trong công tác quản lý. Tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nhiều đối tượng sử dụng tài khoản ảo, thay đổi thông tin liên tục để né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, việc không đăng ký kinh doanh, không kê khai thuế, quảng cáo sai sự thật... vẫn diễn ra ở nhiều nơi, gây ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thức, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu (Sở Công Thương Thanh Hóa) cho biết: “Thương mại điện tử đang mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp địa phương trong việc mở rộng thị trường, đặc biệt là kết nối với các đối tác ngoài tỉnh và hướng tới xuất khẩu. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát tốt, môi trường kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng bởi các hành vi gian lận, cạnh tranh không lành mạnh. Do đó, việc tăng cường quản lý, hoàn thiện cơ chế và nâng cao ý thức tuân thủ của các chủ thể tham gia là yêu cầu cấp thiết”.

Cũng theo ông Thức, trong thời gian tới, ngành công thương sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng như quản lý thị trường, công an, cơ quan thuế để tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh trên nền tảng số. Việc ứng dụng công nghệ, phân tích dữ liệu từ các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội sẽ được đẩy mạnh nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh nâng cao năng lực số, xây dựng thương hiệu và phát triển kinh doanh online theo hướng bài bản, bền vững. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp tục được chú trọng. Đây là nền tảng quan trọng để từng bước đưa hoạt động thương mại điện tử đi vào khuôn khổ.

Ở góc độ thị trường, xu hướng tiêu dùng thông minh cũng đang dần hình thành. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc sản phẩm, đánh giá của người mua trước và uy tín của người bán. Tuy nhiên, tâm lý ham giá rẻ vẫn còn phổ biến, vô tình tạo điều kiện cho hàng hóa kém chất lượng tồn tại. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng cũng là một trong những giải pháp quan trọng để làm lành mạnh hóa thị trường.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thương mại điện tử không chỉ là xu hướng mà còn là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Việc tăng cường quản lý thị trường trong lĩnh vực này vì thế mang ý nghĩa then chốt, không chỉ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn tạo lập môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch.

Bài và ảnh: Chi Phạm