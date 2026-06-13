Cắt giảm điều kiện kinh doanh - “đòn bẩy” để doanh nghiệp phát triển

Mỗi thủ tục được đơn giản hóa, mỗi điều kiện kinh doanh được cắt giảm hợp lý không đơn thuần là một thay đổi về mặt hành chính, mà còn là “đòn bẩy” giúp doanh nghiệp tiết kiệm nguồn lực, gia tăng cơ hội đầu tư và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Điều này càng quan trọng hơn trong bối cảnh đặt yêu cầu tăng trưởng kinh tế 2 con số, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập.

Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH MiZa Nghi Sơn.

Gỡ bỏ rào cản, tạo dư địa phát triển

Thực tế nhiều năm qua, không ít doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước nói chung, Thanh Hóa nói riêng, vẫn phải dành nhiều thời gian, chi phí và nguồn lực để thực hiện các thủ tục hành chính, đáp ứng những điều kiện kinh doanh chồng chéo hoặc chưa thực sự phù hợp với thực tiễn. Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, những quy định phức tạp, thủ tục hành chính rườm rà khiến doanh nghiệp mất đi cơ hội kinh doanh, kéo dài thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, làm giảm khả năng cạnh tranh.

Tại các diễn đàn kinh tế gần đây, khái niệm “chi phí tuân thủ” được nhắc đến như một trong những lực cản lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình phân tích: “Khác với chi phí nguyên liệu hay lao động có thể dễ dàng đo đếm, chi phí tuân thủ thường tồn tại dưới dạng thời gian chờ đợi, số lần đi lại, hồ sơ giấy tờ, thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy hay kiểm tra chuyên ngành, hoặc các quy định chồng chéo giữa các cơ quan quản lý”. Vì vậy, cắt giảm điều kiện kinh doanh không đơn thuần là giảm số lượng giấy phép hay thủ tục hành chính, mà là giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, tăng hiệu quả vận hành, giải phóng nguồn lực và thúc đẩy dòng vốn đầu tư.

Doanh nghiệp được hưởng lợi trực tiếp

Mở đầu cho đợt cải cách sâu rộng về môi trường đầu tư, kinh doanh trong năm 2026 là Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của các bộ, ngành. Với việc ban hành 8 nghị quyết, các bộ, ngành đã cắt giảm hơn 1.730 điều kiện kinh doanh không cần thiết; bãi bỏ 680 thủ tục hành chính; đơn giản hóa 521 thủ tục hành chính khác. Ngay trong tháng 5 vừa qua, Chính phủ tiếp tục ban hành các văn bản liên quan để hoàn thành phương án cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực quản lý các khu công nghiệp, đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, cấp phép xây dựng..., góp phần giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

“Mỗi thủ tục hành chính được cắt giảm đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi tiết kiệm được thời gian, chi phí nhân lực và các khoản chi phí tuân thủ khác. Khi nguồn lực không phải phân tán cho các thủ tục hành chính, doanh nghiệp có thêm điều kiện tập trung cho đổi mới công nghệ, nghiên cứu sản phẩm và mở rộng thị trường”, anh Lê Minh Đức, Giám đốc Trung tâm sáng tạo công nghệ 8-bit, phường Hạc Thành, chia sẻ.

Một trong những định hướng quan trọng trong cải cách điều kiện kinh doanh hiện nay là chuyển mạnh từ phương thức “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Thay vì yêu cầu doanh nghiệp phải đáp ứng quá nhiều thủ tục trước khi được phép hoạt động, cơ quan quản lý Nhà nước tập trung giám sát, kiểm tra trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Cách tiếp cận này vừa tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, vừa bảo đảm hiệu quả quản lý Nhà nước. Đồng thời, doanh nghiệp cũng phải nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và các cam kết với khách hàng.

Cùng với việc thực hiện cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính ráo riết của các bộ, ngành, tỉnh Thanh Hóa đã phân luồng, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế ưu tiên “làn xanh”. Tỉnh luôn xác định cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn là một trong những khâu đột phá, là “chìa khóa” để mở cánh cửa thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chính vì vậy, đến nay công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực: từ thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, đến ứng dụng chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn đạt 98% trở lên. Thanh Hóa là một trong những tỉnh đầu tiên trên cả nước thực hiện việc kết nối, chia sẻ, trao đổi văn bản điện tử giữa chính quyền và doanh nghiệp và là một trong các tỉnh, thành phố có số lượng thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến đứng đầu cả nước. Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, Thanh Hóa có nhiều chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn, đặc biệt là đối với các dự án lớn, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế. Cùng với đó, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn sát cánh, đồng hành và hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi tối đa để các nhà đầu tư triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Ông Lê Đức Trung, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Miza Nghi Sơn, cho biết: “Công ty đánh giá cao chính sách thu hút đầu tư và cải thiện kinh doanh của tỉnh Thanh Hóa. Với sự cải thiện mạnh mẽ cơ sở hạ tầng và môi trường minh bạch, Thanh Hóa ngày càng trở thành điểm đến đối với các nhà đầu tư. Chúng tôi kỳ vọng tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách theo hướng đơn giản hóa thủ tục đầu tư, nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp”.

Các hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho rằng, cắt giảm điều kiện kinh doanh không đơn thuần là một giải pháp cải cách hành chính mà còn là một động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế. Khi những rào cản được tháo gỡ, nguồn lực được khơi thông và niềm tin của doanh nghiệp được củng cố, khu vực sản xuất, kinh doanh sẽ có thêm sức bật để phát triển, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh.

Bài và ảnh: Hồng Ngọc