Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam - Dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Vào ngày 28/8, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ phối hợp với chủ đầu tư là Công ty TNHH Gốm sứ ETRILLION và tổng thầu thi công Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng tổ chức lễ khởi công dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam. Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam được lựa chọn là công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh và Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phối cảnh tổng thể Dự án Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam.

Dự án Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam được đầu tư xây dựng tại Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ trên địa bàn 2 xã Nông Cống và Yên Thọ. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Gốm sứ ETRILLION trực thuộc Công ty Cổ phần Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam (Trung Quốc) – Một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất gốm sứ tại Trung Quốc, nổi tiếng với các sản phẩm gốm dân dụng, gốm kỹ nghệ, gốm mỹ nghệ mang thương hiệu Hualian, Hong Guan Kiln và Torch.

Công ty Cổ phần Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam đã được niêm yết trên sàn chứng khoán Thâm Quyến vào tháng 10/2021 và thiết lập kênh thương mại tại hơn 42 quốc gia trên toàn thế giới. Công ty Cổ phần Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam là doanh nghiệp duy nhất trong ngành gốm sứ Trung Quốc sở hữu Trung tâm kỹ thuật cấp quốc gia dành cho doanh nghiệp và Trung tâm Thiết kế công nghiệp cấp quốc gia. Đồng thời, cũng là doanh nghiệp tiên phong trong việc áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến để chuyển đổi các ngành công nghiệp truyền thống và là doanh nghiệp đầu tiên sử dụng các thiết bị và hệ thống quản lý hiện đại như: Lò con lăn CNC hoàn toàn tự động, ép đẳng tĩnh, robot thông minh, hệ thống kho bãi thông minh và MES...góp phần thực hiện các mục tiêu tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, coi việc thúc đẩy công nghệ năng lượng mới và công nghệ môi trường là định hướng phát triển chủ đạo nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.139 tỷ đồng.

Dự án đã được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho quyết định lựa chọn vào ngày 4/7/2025. Diện tích đất thực hiện dự án 322.345,16 m2 với tổng mức đầu tư khoảng 5.139 tỷ đồng (tương đương 200 triệu USD). Dự án được chia thành 3 giai đoạn, dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2030. Mục tiêu của dự án là sản xuất sản phẩm gốm sứ dùng trong sinh hoạt hàng ngày và gốm sứ công nghiệp, thiết bị vệ sinh với tổng công suất thiết kế khoảng 170.000.000 sản phẩm/năm. Đây là dự án quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm thường xuyên cho hơn 4.000 lao động.

Sau thời gian tìm hiểu, khảo sát và đánh giá, Công ty CP Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam đã quyết định lựa chọn Tập đoàn Việt Hưng làm tổng thầu thi công dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam. Với kinh nghiệm hơn 16 năm xây dựng và phát triển cùng nhiều dự án đã và đang được triển khai với các nhà đầu tư nước ngoài, các tập đoàn đa quốc gia như: Cụm công nghiệp Vạn Thắng – Yên Thọ, Nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao Outdoor Gear Việt Nam, Khu dân cư Minh Thọ, Nhà máy Nam Ích – Thái Thắng, Nhà máy giày Kim Doanh, Nhà máy giày Kim Việt, Nhà máy may S&H VINA...Tập đoàn Việt Hưng sẽ là đối tác quan trọng để dự án bảo đảm hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam được khởi công theo đúng kế hoạch thể hiện quyết tâm cao nhất của các đơn vị có liên quan. Dự án khi đi vào vận hành sẽ mở ra không gian phát triển đột phá cho khu vực, tạo ra nhiều công ăn, việc làm với thu nhập ổn định cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Nguyễn Lương