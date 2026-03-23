Thúc tiến độ, nâng tầm kết cấu hạ tầng tại Khu Kinh tế Nghi Sơn

Việc đẩy nhanh tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm tại Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) đang trở thành nhiệm vụ quan trọng nhằm hoàn thiện không gian phát triển, tăng cường khả năng kết nối và nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Trên các công trường giao thông, đô thị và hạ tầng kỹ thuật, các chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ thi công, sớm đưa các công trình vào vận hành, khai thác.

Ngay sau kỳ nghỉ tết, nhiều công trường tại KKTNS đã trở lại nhịp thi công khẩn trương. Tại Dự án nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 1A vào các khu công nghiệp phía Tây Nam đi mỏ Sét - KKTNS - công trình có vốn đầu tư hơn 270 tỷ đồng, khởi công tháng 10/2025, nhà thầu đã huy động nhân lực, máy móc tổ chức thi công trở lại ngay từ những ngày đầu năm.

Đại diện đơn vị thi công - Công ty CP 471 cho biết: Dù thời gian qua gặp khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng và một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đơn vị vẫn chủ động tổ chức thi công nhiều mũi, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để bù tiến độ. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối giữa Quốc lộ 1A với hệ thống giao thông nội khu, góp phần thúc đẩy hoạt động vận tải, logistics và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp phía Tây Nam KKTNS.

Song song với các dự án mới, nhiều công trình hạ tầng giao thông quan trọng trong khu kinh tế cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành và đưa vào khai thác. Điển hình là Dự án sửa chữa, cải tạo, chỉnh trang vỉa hè và mặt đường tuyến ĐT.513 đoạn từ Km7+100 đến Km11+082 tại phường Nghi Sơn. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng, với quy mô cải tạo gần 4km vỉa hè lát đá, thay thế bó vỉa, xây dựng lại các hố trồng cây và thảm lại mặt đường bê tông nhựa. Đến nay, khối lượng thi công của dự án đã đạt trên 90% giá trị hợp đồng. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành trong quý I/2026 và được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng ngay sau đó. Việc chỉnh trang tuyến ĐT.513 không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông mà còn cải thiện cảnh quan đô thị, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khu vực.

Bên cạnh những dự án đang thi công thuận lợi, một số công trình hạ tầng trọng điểm vẫn gặp khó khăn, chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó, Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện tuyến đường Đông - Tây tại phường Hải Bình có tổng mức đầu tư hơn 141 tỷ đồng, được thiết kế với quy mô đồng bộ gồm nền đường rộng 27m, mặt đường 15m cùng hệ thống vỉa hè, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thể triển khai thi công do chưa được bàn giao mặt bằng.

Tương tự, Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện tuyến đường Đông - Tây 2 cũng đang gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Một số hộ dân chưa ký biên bản kiểm kê hoặc chưa thống nhất với số liệu kiểm kê đất đai, khiến việc hoàn thiện thủ tục bồi thường và bàn giao mặt bằng bị chậm so với kế hoạch. Theo phương án triển khai, địa phương đang tập trung vận động, hoàn thiện hồ sơ để bàn giao toàn bộ mặt bằng trong năm 2026, tạo điều kiện để nhà thầu triển khai thi công.

Trong giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng trong KKTNS đạt khoảng 6.296 tỷ đồng. Nhiều công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật quan trọng đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, như tuyến đường Đông - Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn, dự án cải dịch sông Tuần Cung, các tuyến đường Bắc - Nam và hệ thống kết nối giao thông nội khu... Những công trình này đã từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và kỹ thuật của khu kinh tế, tạo nền tảng quan trọng để phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị và hệ thống cảng biển, đồng thời nâng cao năng lực thu hút đầu tư của KKTNS.

Năm 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghi Sơn tiếp tục được UBND tỉnh giao vốn và làm chủ đầu tư 9 dự án, với tổng mức đầu tư 5.649 tỷ đồng. Trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng có nhiều biến động và một số dự án còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu chủ động tìm kiếm nguồn vật liệu, huy động nhân lực, máy móc và tổ chức thi công linh hoạt để bảo đảm tiến độ các công trình.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghi Sơn Lê Thanh Hải cho biết: "Ngay từ đầu năm, các nhà thầu đã được yêu cầu tổ chức ra quân thi công đồng loạt, tăng cường nhân lực và thiết bị trên công trường, gắn tiến độ thi công với mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công. Ban cũng tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, sớm đưa các dự án vận hành khai thác".

Bài và ảnh: Tùng Lâm