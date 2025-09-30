“Thúc” tiến độ các dự án nhà ở xã hội

Phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) là hoạt động có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp có thể “an cư, lạc nghiệp”. Tại Thanh Hóa, phát triển NƠXH là một lĩnh vực được tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Dự án nhà ở xã hội khu dân cư Tân Thành ECO3 (phường Đông Quang) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Khu dân cư Tân Thành ECO3 (hay còn gọi là Dự án NƠXH tại phường Quảng Thắng) có vị trí nằm ngay bên đường Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng, nay là phường Đông Quang. Dự án được kỳ vọng hình thành khu dân cư hoàn chỉnh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và kiến trúc cảnh quan, cung cấp hàng trăm căn hộ cho người có thu nhập thấp, công nhân, viên chức, người lao động... Dự án do Công ty TNHH Tân Thành 1 thực hiện. Quy mô đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục công trình theo quy hoạch chi tiết được duyệt, trong đó có 3 khối NƠXH dạng chung cư (CC1, CC2 và CC3), mỗi tòa cao 15 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.250m2. Tầng 1 bố trí các chức năng sảnh đón, khu vực sinh hoạt cộng đồng, khu vực phục vụ cho tòa nhà, căn hộ, khu để xe. Từ tầng 2 - 15 bố trí các căn hộ. Ngoài ra, khu dân cư Tân Thành ECO3 còn có các khu nhà ở thương mại thấp tầng và các hạng mục phụ trợ, sân đường nội bộ, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật...

Đến nay, trong số 3 tòa chung cư, tòa CC1 đã cơ bản hoàn thành, tòa CC3 đã cất nóc, đang hoàn thiện hạng mục sơn, lắp cửa. Riêng tòa CC2 đã đổ sàn tầng 4. Chủ đầu tư đang tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo cơ bản hoàn thành 422 căn hộ trong năm 2025 theo đúng cam kết.

Thông tin từ Sở Xây dựng cho biết, theo kế hoạch, trong năm 2025, Thanh Hóa có 5 dự án NƠXH sẽ hoàn thành với tổng số 1.764 căn hộ. Bên cạnh dự án khu dân cư Tân Thành ECO3, còn 4 dự án khác đang được đẩy nhanh tiến độ, gồm: Dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long do Công ty CP Đầu tư phát triển bất động sản nhà Việt Nam thực hiện (hoàn thành 123 căn); Dự án NƠXH tại phường Quảng Thắng (nay là phường Đông Quang) do Công ty CP Phát triển đô thị Bắc Miền Trung thực hiện (hoàn thành 141 căn); Dự án NƠXH thuộc Dự án số 1 trung tâm TP Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành) do Tập đoàn VinGroup thực hiện (hoàn thành 856 căn); Dự án NƠXH tại phường Quảng Thành (nay là phường Quảng Phú) do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Hợp Lực thực hiện (hoàn thành 303 căn).

Tại Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu hoàn thành NƠXH trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 để các địa phương bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong năm 2025 tỉnh Thanh Hóa được giao chỉ tiêu hoàn thành 5.249 căn hộ NƠXH. Để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tập trung đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và các chủ đầu tư tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để triển khai xây dựng các dự án NƠXH, dự án nhà ở thương mại có dành quỹ đất để xây dựng NƠXH trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đề nghị các chủ đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm tập trung tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án có đủ điều kiện về mặt bằng. Trong đó, dự án NƠXH thuộc Dự án số 1 Trung tâm TP Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành) được yêu cầu cơ bản hoàn thành phần thô thêm 1.968 căn; Dự án NƠXH tại phường Quảng Thành (nay là phường Quảng Phú) được yêu cầu cơ bản hoàn thành phần thô 638 căn; Dự án dành cho công nhân tại khu Đông Khu công nghiệp Lễ Môn, yêu cầu hoàn thành phần thô 920 căn; Dự án NƠXH phường Nam Ngạn (nay là phường Hàm Rồng) yêu cầu hoàn thành 594 căn trong năm 2025.

Đối với các dự án đang đầu tư xây dựng, trong thời gian vừa qua, mặc dù gặp nhiều yếu tố bất lợi của thời tiết, khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Tuy nhiên, đa số các chủ đầu tư chủ động bố trí nguồn lực, tập trung cao độ nguồn lực, thi công theo tiến độ đã cam kết.

Tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án NƠXH, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng ít nhất 11.503 căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2025-2030. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì với các đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu, thực hiện rút ngắn thời gian, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo thẩm quyền để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng NƠXH. Qua đó, tạo điều kiện để các chủ đầu tư có thể triển khai dự án nhanh chóng, từ việc chọn lựa vị trí đất đai cho đến việc hoàn thiện thủ tục pháp lý, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Hiện nay, Sở Xây dựng đang thực hiện thủ tục lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng NƠXH theo Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển NƠXH.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Trưởng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng cho biết: Đối với các dự án NƠXH, Sở tập trung tham mưu chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án, nhất là đối với các vấn đề về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng. Phía nhà đầu tư đã cam kết tiến độ triển khai thực hiện, phấn đấu trong năm 2025 cơ bản hoàn thành chỉ tiêu của từng dự án, bảo đảm hoàn thành mục tiêu về số lượng căn hộ trong cả giai đoạn 2025-2030.

Bài và ảnh: Minh Hiền