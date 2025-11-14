Thực hiện tháng cao điểm quyết liệt chống khai thác IUU

Với mục tiêu chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) một cách thực chất, các lực lượng chức năng và địa phương ven biển của tỉnh đang tích cực thực hiện tháng cao điểm chống khai thác IUU, xử lý triệt để các hành vi vi phạm, chung tay cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu.

Hàng ngày cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa phối hợp với kiểm ngư, công an và chính quyền địa phương trực 24/24 giờ tại cửa lạch để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào.

Tại các cửa Lạch Hới, Lạch Bạng, Lạch Trường... lực lượng biên phòng tuyến biển thường xuyên tuần tra, kiểm soát không để tàu cá không đủ điều kiện ra khơi khai thác hải sản.

Các lực lượng chức năng xác minh, xử lý triệt để tàu cá mất kết nối VMS trong quá trình khai thác trên biển.

Các lực lượng kiểm tra thủ tục hành chính trước khi tàu cá ra khơi.

Từ đầu năm 2025 đến ngày 10/11/2025, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh toàn tỉnh đã xử phạt 241 trường hợp tàu cá vi phạm các quy định về khai thác IUU với số tiền xử phạt hơn 3,3 tỷ đồng. Trong đó tàu cá vi phạm liên quan đến VMS 53 trường hợp, tổng số tiền xử phạt 1,6 tỷ đồng (tàu cá mất kết nối VMS bị xử phạt từ đầu năm 2025 đến nay là 32 trường hợp, số tiền xử phạt 1,4 tỷ đồng). THEO CHI CỤC BIỂN ĐẢO VÀ THỦY SẢN THANH HÓA

Song song với tuần tra, công tác tuyên truyền, vận động ngư dân cũng được các lực lượng, địa phương ven biển thường xuyên tiếp cận ngư dân ngay tại cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền để phổ biến pháp luật, hướng dẫn bà con chấp hành nghiêm quy định, không vi phạm vùng biển nước ngoài, không sử dụng ngư cụ cấm.

Cùng với tuyên truyền, các lực lượng hỗ trợ ngư dân nhập hồ sơ tàu cá vào hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishbase và bộ dữ liệu Google Sheet.

Tại Cảng cá Lạch Bạng (phường Hải Bình), lực lượng biên phòng lắp biển quy định từng khu vực neo đậu của các loại phương tiện.

Bên cạnh đó, các lực lượng phối hợp với địa phương yêu cầu tàu không đủ điều kiện khai thác phải tập kết tại khu neo đậu tập trung và lắp biển “không đủ điều kiện hoạt động”, ngư dân phải dỡ ngư lưới cụ khỏi tàu để tránh tái vi phạm.

Không kể ngày đêm, các lực lượng phối hợp với địa phương ven biển rà soát, xác minh và xử lý dứt điểm các tồn đọng liên quan đến tàu cá vi phạm.

Lực lượng biên phòng tuyến biển đến từng gia đình ngư dân để tổ chức ký cam kết không vi phạm về khai thác IUU.

Trên biển các lực lượng Kiểm ngư, Biên phòng.... đã thành lập các đoàn tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tàu cá có hành vi vi phạm lĩnh vực thuỷ sản nhất là các hành vi vi phạm về khai thác IUU.

Tính đến ngày 10/11/2025, trên địa bàn tỉnh có 6.242 tàu cá. Trong đó, hoạt động ven bờ 4.459 tàu cá, chiếm 71,4%; hoạt động vùng lộng 770 tàu cá, chiếm 12,3% và hoạt động vùng khơi 1.013 tàu cá, chiếm 16,3% tổng số tàu cá. 100% tàu cá thuộc diện đăng ký đã nhập dữ liệu vào Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia Vnfishbase và Dữ liệu Google Sheet do Chi cục Biển đảo và Thủy sản thiết lập, phục vụ chỉ đạo, điều hành. Số tàu cá có chiều dài 15m trở lên đã lắp giám sát hành trình 1.013/1.013 tàu, đạt tỷ lệ 100%.

Nhóm PV Thời sự