Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XII

Trung Hiếu
(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 06/12, Ban Thường vụ (BTV) Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị thực hiện các bước quy trình bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tái cử, nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành (BCH), BTV, chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều ngày 06/12, Ban Thường vụ (BTV) Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị thực hiện các bước quy trình bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tái cử, nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành (BCH), BTV, chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, BCH Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 đã trình bày Đề án nhân sự BCH, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2025-2030. Công bố kết quả hội nghị BTV và danh sách giới thiệu nhân sự tái cử tham gia BCH, BTV, chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch; Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu bỏ phiếu tại hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, công khai và minh bạch, hội nghị đã thảo luận, đánh giá từng nhân sự trên cơ sở phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín và năng lực công tác. Tiếp đó, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu và kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy 100% đại biểu có mặt nhất trí với danh sách nhân sự được giới thiệu. Trong đó, nhân sự tái cử BCH gồm 32 đồng chí; BTV gồm 5 đồng chí; Chủ tịch 1 đồng chí, Phó Chủ tịch 1 đồng chí; Phó Chủ nhiệm UBKT 1 đồng chí. Giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia BCH gồm 42 đồng chí; tham gia BTV gồm 5 đồng chí; Ủy viên Ủy ban kiểm tra gồm 5 đồng chí.

Các đại biểu bỏ phiếu tại hội nghị.

Việc tổ chức hội nghị lần này được đánh giá là bước chuẩn bị kỹ lưỡng, góp phần bảo đảm Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra theo đúng kế hoạch, lựa chọn được đội ngũ cán bộ đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, đổi mới và phát triển, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trung Hiếu

