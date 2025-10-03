Thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động du lịch

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương nên những năm gần đây việc thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao. Từ các cơ sở kinh doanh du lịch đến người dân, du khách đều chấp hành tốt các quy tắc ứng xử lịch sự, giữ gìn vệ sinh chung, tham gia du lịch có trách nhiệm và bảo vệ môi trường...

Thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động du lịch, Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương (xã Cẩm Tú) ngày càng thu hút đông du khách đến tham quan.

Không còn cảnh xô đẩy, chen lấn lẫn nhau để vào thắp hương, hành lễ hoặc ăn mặc phản cảm khi đến các điểm du lịch tâm linh, và tổ chức các hoạt động trá hình, bói toán, mê tín dị đoan... mà thay vào đó là những hình ảnh văn minh, thân thiện, lịch sự của người dân, du khách khi đi lễ chùa. Là người thường xuyên đến các điểm du lịch tâm linh để tham quan, chiêm bái, bà Nguyễn Thị Hoa (phường Hạc Thành), cho hay: "Du lịch tâm linh là một trong những nét đẹp văn hóa của người dân Việt được gìn giữ và lưu truyền từ bao đời nay. Bởi vậy, hàng năm vào ngày lễ, tết hay ngày nghỉ tôi thường cùng gia đình đến các điểm du lịch tâm linh ở khắp các địa phương trong tỉnh. So với những năm trước thì điều đáng mừng hiện nay là ở hầu khắp các di tích, đền, chùa hầu như không còn thấy cảnh người người đông đúc, chen lấn để hành lễ mà hầu hết đều ứng xử văn minh, thể hiện ở việc ăn mặc gọn gàng, lịch sử, vứt rác đúng nơi quy định...".

Thực tế cho thấy, những năm gần đây các điểm du lịch tâm linh trong tỉnh đều thu hút được khá đông du khách đến tham quan, chiêm bái trong cả suốt 4 mùa. Có không ít điểm du lịch tâm linh còn trở thành nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và là nơi tham quan, trải nghiệm của đông đảo học sinh tại các trường học trong và ngoài tỉnh. Nổi bật phải kể đến là Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh luôn thu hút một lượng lớn người dân, du khách, học sinh đến tham quan, trải nghiệm. Nhằm nâng cao văn hóa ứng xử cho du khách, ban quản lý di tích đã triển khai và thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành); đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên bảng, biển, hệ thống loa phát thanh để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, hình thành thói quen, thái độ ứng xử văn minh, lịch sự cho người dân khi đến khu di tích. Cùng với đó, vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường luôn được ban quản lý di tích chú trọng thực hiện, xung quanh khu di tích luôn được lắp đặt các thùng rác và có biển chỉ dẫn du khách vứt rác đúng nơi quy định. Ngoài ra, tại các khu vực như Chính điện, Thái miếu, khu vực lăng mộ vua Lê Thái Tổ, ban quản lý di tích bố trí nhân viên túc trực để hướng dẫn, hỗ trợ du khách trong quá trình dâng hương, tham quan. Từ đó, góp phần giữ gìn sự tôn nghiêm và nâng cao văn hóa ứng xử của du khách khi đến tham quan.

Những năm gần đây, du khách đến tham quan Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương cũng khá đông, nhất là vào dịp hè. Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cẩm Tú, Phùng Thế Tài cho biết: "Để thu hút du khách đến địa phương tham quan, trải nghiệm, xã đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn về việc ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch đến người dân địa phương và các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn, nhất là quanh khu vực Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương. Đồng thời, tuyên truyền đến các hộ kinh doanh du lịch tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo dựng hình ảnh du lịch thân thiện, chuyên nghiệp. Từ đó, góp phần thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm ở địa phương.

Trong phát triển du lịch, cùng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, giá trị lịch sử văn hóa độc đáo, đặc sắc thì việc xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện là mấu chốt để tạo dựng hình ảnh, thương hiệu và sức hút đối với du khách. Vì vậy, ngành du lịch của tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về ứng xử văn minh cho các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh du lịch. Đồng thời, thường xuyên nhắc nhở các đơn vị, cá nhân kinh doanh du lịch phải chú trọng đến việc dọn vệ sinh môi trường, tuyên truyền để du khách có những hành động chung tay bảo vệ môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp; thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, ứng xử niềm nở, thân thiện với du khách... Cùng với đó, tuyên truyền cho các địa phương cần quan tâm tổ chức lễ hội theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tình trạng lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi, đảm bảo tính tôn nghiêm của không gian văn hóa, nơi thờ tự. Từ đó, từng bước cải thiện môi trường du lịch, hướng tới xây dựng hình ảnh du lịch hấp dẫn, thân thiện trong lòng du khách, để du khách đến và quay trở lại với du lịch Thanh Hóa ngày càng nhiều hơn.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt