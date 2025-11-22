Thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh

Chuyển đổi số hiện không còn là lựa chọn, mà đã trở thành điều kiện sống còn của doanh nghiệp (DN) trong kỷ nguyên kinh tế số. Việc ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, quản trị, bán hàng không chỉ giúp DN giúp tối ưu hóa vận hành, giảm chi phí mà còn mở rộng thị trường và tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững. Tại Thanh Hóa, quá trình này đang được các DN chủ động thúc đẩy với tốc độ nhanh hơn, bài bản hơn, khi nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, tăng năng suất lao động và cải thiện chất lượng dịch vụ ngày càng cấp bách.

Nhân viên PVOIL Thanh Hóa sử dụng ứng dụng PVOIL Easy thanh toán cho khách hàng.

Các cửa hàng thuộc hệ thống Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) tại Thanh Hóa đều đã và đang đồng loạt triển khai các giải pháp ứng dụng số mà PVOIL triển khai. Từ năm 2018, chương trình PVOIL Easy với công nghệ quét mã QR, cho phép khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý tập trung tất cả giao dịch xăng dầu trên toàn hệ thống cũng đồng loạt được áp dụng. Giải pháp này giúp khách hàng, đặc biệt là các DN vận tải dễ dàng kiểm soát thời gian, địa điểm, hạn mức, lượng nhiên liệu mua của từng tài xế mà không phải lưu giữ, đối chiếu hóa đơn như trước. Ông Lê Nhân Hồng, Phó Giám đốc PVOIL Thanh Hóa, cho biết: "Việc số hóa hệ thống bán hàng đã giúp DN tiết giảm đáng kể chi phí nhân sự, đồng thời nâng cao chất lượng quản lý, tăng sản lượng qua từng năm. Thị phần của PVOIL tại Thanh Hóa hiện đã đạt khoảng 35 - 40%".

Trên lĩnh vực sản xuất nội thất, nhiều năm nay, Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức cũng đã liên tục làm mới các công nghệ thiết kế trên cơ sở đầu tư các giải pháp số nhằm nâng cao hiệu quả và tính năng sản phẩm. Đầu năm 2025, DN tiếp tục đầu tư hệ thống máy cắt laser CNC gỗ, giúp tăng công suất dây chuyền gấp khoảng 3 lần so với trước. Công nghệ laser cũng nâng độ chính xác đến từng chi tiết nhỏ, tạo ra các sản phẩm có thiết kế phức tạp, tính thẩm mỹ cao. Cùng với đó, DN đẩy mạnh quản trị số hóa, từ marketing, bán hàng tới điều hành sản xuất, giúp tối ưu hóa chi phí và nâng cao năng suất lao động. Tổng Giám đốc Vũ Thị Ngọc Anh nhận định: "Muốn cạnh tranh được trên thị trường, DN buộc phải đầu tư công nghệ mới; đồng thời, đưa chuyển đổi số là hoạt động thường xuyên cần đầu tư chứ không phải phong trào. Đây là giải pháp sống còn để DN theo kịp được thị trường, tối ưu sản xuất và nâng cao đời sống cho người lao động".

Ở lĩnh vực y tế, Tổng Công ty CP Hợp Lực cũng đã triển khai bệnh án điện tử và hệ thống y tế thông minh tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Quy trình khám, chữa bệnh được tự động hóa nhiều công đoạn. Tiền sử bệnh, kết quả xét nghiệm và chỉ định điều trị được lưu trữ đồng bộ, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi và tăng độ chính xác trong chẩn đoán. Mô hình y tế thông minh của đơn vị đã góp phần nâng chất lượng dịch vụ y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh, đồng thời chứng minh hiệu quả rõ nét của việc đầu tư hạ tầng số.

Theo thống kê, Thanh Hóa hiện có khoảng 35% DN đã ứng dụng các nền tảng và công nghệ số ở nhiều mức độ khác nhau, từ số hóa quy trình sản xuất, kinh doanh đến áp dụng trí tuệ nhân tạo AI và internet vạn vật, tự động hóa toàn bộ dây chuyền sản xuất. Nhờ đó, năng suất lao động tại nhiều đơn vị tăng bình quân từ 15 - 30%, chi phí hoạt động giảm từ 10 - 20% so với trước, chất lượng sản phẩm, dịch vụ được cải thiện. Hỗ trợ DN trên hành trình chuyển đổi số, thời gian qua, tỉnh đã tập trung đầu tư hạ tầng số, hướng dẫn DN tiếp cận các nền tảng chuyển đổi số; đồng thời triển khai các chương trình đào tạo nguồn nhân lực số, tư vấn và tập huấn cho DN theo từng mô hình sản xuất.

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND về hỗ trợ DN phát triển ứng dụng, dịch vụ số theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Đây là bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nhiều nội dung hỗ trợ toàn diện như: xây dựng quy trình, cẩm nang hướng dẫn lập và thẩm định hồ sơ các dự án PPP số; tổ chức tập huấn pháp lý và thành lập tổ công tác để tháo gỡ vướng mắc cho DN; hỗ trợ DN tham gia nghiên cứu khoa học, thử nghiệm công nghệ số mới như AI, blockchain, IoT; được sử dụng nguồn dữ liệu mở và hạ tầng sẵn có của tỉnh để phục vụ nghiên cứu, phát triển sản phẩm; hỗ trợ vốn và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao... đã thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc thúc đẩy DN chuyển đổi số một cách chủ động, toàn diện, hình thành hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo, năng động, tạo “cú hích” cho tăng trưởng kinh tế.

Bài và ảnh: Tùng Lâm