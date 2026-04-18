Thúc đẩy quyền tham gia của người khuyết tật - Kiến tạo đột phá phát triển

Hưởng ứng tinh thần Ngày Người khuyết tật (NKT) Việt Nam (18/4), thời gian qua, nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực đã được triển khai. Ngoài những hoạt động trợ giúp trước mắt, các cấp Hội Bảo trợ NKT, trẻ mồ côi (TMC) và bảo vệ quyền trẻ em Thanh Hóa còn hướng đến mục tiêu lâu dài là giúp NKT có sinh kế ổn định, tự tin hòa nhập cộng đồng.

Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) trao quà cho người khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Du.

Tiếp sức để người khuyết tật vươn lên

Bà Hoàng Thị Quyên, 53 tuổi, ở thôn Tiền Châu (xã Nông Cống) bị khuyết tật vận động là một trong những trường hợp tiêu biểu được “tiếp sức” kịp thời từ nguồn vốn hỗ trợ sinh kế của Quỹ kiến tạo ước mơ tài trợ, thông qua Dự án UpRace 2025 và chương trình vận động qua Cổng 1400 do Trung ương Hội Bảo trợ NKT và TMC Việt Nam triển khai. Theo đó, bà Quyên được hỗ trợ 10 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Với số tiền này, bà mạnh dạn đầu tư mua cá giống gồm cá trắm, cá gáy, rô phi đơn tính để thả nuôi, đồng thời kết hợp nuôi gà, trồng rau sạch phục vụ sinh hoạt và bán ra thị trường. Bên cạnh đó, bà còn mua thêm một số giống keo để trồng lâu dài, từng bước xây dựng nguồn thu bền vững.

Trước đây, cuộc sống của bà Quyên gặp nhiều khó khăn do sức khỏe hạn chế, thu nhập chủ yếu dựa vào trợ cấp. Việc được hỗ trợ nguồn vốn không chỉ giúp bà có điều kiện phát triển sản xuất mà còn mở ra hướng đi mới phù hợp với khả năng của bản thân. Mô hình kinh tế tổng hợp bước đầu cho thấy tín hiệu tích cực, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập ổn định trong thời gian tới. Bà Quyên chia sẻ: “Số tiền hỗ trợ tuy không lớn nhưng rất ý nghĩa với tôi. Nhờ đó tôi có thể chủ động làm ăn, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào trợ cấp. Quan trọng hơn là tôi cảm thấy mình vẫn có thể lao động, có ích cho gia đình và xã hội”.

Cũng tại chương trình, nhiều NKT khác cũng được trao cơ hội tương tự, từ đó hình thành những mô hình sinh kế phù hợp với sức khỏe và điều kiện thực tế. Những hỗ trợ này không chỉ mang tính trước mắt mà còn tạo nền tảng để NKT từng bước tự chủ kinh tế, giảm phụ thuộc, hướng tới cuộc sống độc lập.

Ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT, TMC xã Nông Cống, cho biết: "Hiện toàn xã có hơn 1.100 NKT, TMC đang hưởng trợ cấp. Thời gian qua, hội đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực như khám, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ phẫu thuật, trao xe lăn, học bổng, dạy nghề và tạo việc làm. Mục tiêu lớn nhất là giúp NKT không chỉ được hỗ trợ mà còn có cơ hội tham gia, đóng góp vào đời sống xã hội, từ đó từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống".

Chung tay mở rộng cơ hội hòa nhập

Hưởng ứng chủ đề Ngày NKT Việt Nam năm 2026 “Thúc đẩy quyền tham gia của NKT - Kiến tạo đột phá phát triển”, công tác chăm lo, hỗ trợ NKT, TMC trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Với vai trò nòng cốt của hội bảo trợ NKT, TMC và bảo vệ quyền trẻ em các cấp, không chỉ làm tốt nhiệm vụ kết nối, vận động nguồn lực, các cấp hội còn chủ động phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức xã hội, mở rộng cơ hội học tập, việc làm và cải thiện đời sống cho NKT.

Cụ thể, từ năm 2025 đến nay, các cấp hội đã vận động được hơn 24,4 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ cho trên 34.000 lượt NKT, TMC. Nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai như phẫu thuật thay thủy tinh thể cho 188 người, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gần 4.000 lượt người, trao 421 xe lăn, hỗ trợ học bổng cho hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Bên cạnh đó, các chương trình xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ sinh kế, dạy nghề, tạo việc làm... cũng được đẩy mạnh, từng bước giúp NKT ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

Không dừng lại ở các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, hội còn tích cực phối hợp triển khai nhiều dự án mang tính dài hạn như hỗ trợ khởi nghiệp cho NKT, tạo điểm bán hàng, hỗ trợ thiết bị học tập, công nghệ, qua đó mở ra cơ hội phát triển bền vững, phù hợp với xu thế xã hội. Công tác tuyên truyền cũng được chú trọng, góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng, xóa bỏ dần rào cản, định kiến, tạo môi trường thuận lợi để NKT tham gia ngày càng sâu rộng vào các lĩnh vực của đời sống.

Bên cạnh vai trò nòng cốt của hội, sự chung tay của các cấp chính quyền, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong công tác chăm lo cho NKT, TMC. Nhiều địa phương chủ động lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội với chính sách hỗ trợ người yếu thế, ưu tiên nguồn lực cho dạy nghề, tạo việc làm và cải thiện điều kiện tiếp cận dịch vụ thiết yếu. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tích cực đồng hành thông qua việc tài trợ kinh phí, hiện vật, học bổng và sinh kế, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để NKT, TMC vươn lên trong cuộc sống.

Ông Trịnh Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT, TMC và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, cho rằng: Việc thúc đẩy quyền tham gia của NKT không chỉ là mục tiêu nhân văn mà còn là yêu cầu phát triển bền vững. Khi NKT, TMC được tạo điều kiện học tập, làm việc, tiếp cận dịch vụ và tham gia vào quá trình ra quyết định, họ sẽ trở thành nguồn lực quan trọng cho xã hội. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh vận động nguồn lực, mở rộng các chương trình hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để xóa bỏ rào cản, định kiến. Điều quan trọng nhất là phải thay đổi nhận thức, NKT không chỉ là đối tượng được trợ giúp mà còn là những công dân có quyền, có năng lực và có thể đóng góp tích cực cho cộng đồng khi được trao cơ hội phù hợp.

Bài và ảnh: Trần Hằng