Thúc đẩy hợp tác, mở rộng không gian phát triển doanh nghiệp giữa Thanh Hóa và Lâm Đồng

Chiều 21/8, tại tỉnh Lâm Đồng, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại và kết nối giao thương doanh nghiệp Thanh Hóa - Lâm Đồng năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo doanh nghiệp, doanh nhân hai tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hưng khẳng định, hội nghị không chỉ là dịp xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, mà còn mở thêm cơ hội hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương. Qua đó, doanh nghiệp có điều kiện chia sẻ thông tin, kết nối nguồn lực, tìm kiếm cơ hội đầu tư và hình thành các chuỗi liên kết vùng ngày càng thiết thực, bền vững.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hưng phát biểu khai mạc.

Tham dự hội nghị, các đại biểu được giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, kết quả phát triển kinh tế - xã hội cũng như các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của Thanh Hóa và Lâm Đồng.

Tỉnh Thanh Hóa có thế mạnh về công nghiệp chế biến, chế tạo; hệ thống cảng biển và các khu công nghiệp; sản phẩm nông, lâm, thủy sản, sản phẩm OCOP; du lịch biển, di sản và sinh thái cộng đồng.

Tỉnh Lâm Đồng nổi bật về nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, chế biến nông sản; có không gian du lịch đa dạng từ cao nguyên đến biển; có tiềm năng về năng lượng tái tạo và nhiều sản phẩm đặc trưng có giá trị thương mại cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng và các đại biểu dự hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến tại hội nghị tập trung trao đổi kinh nghiệm quản trị, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp theo hướng xanh, số và bền vững. Đồng thời trao đổi về nhu cầu, khả năng hợp tác, đầu tư kinh doanh, đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối, xây dựng thương hiệu và tổ chức các kênh tiêu thụ ổn định, lâu dài.

Các doanh nghiệp cũng đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác, từng bước tạo ra mạng lưới sản xuất - tiêu thụ, hệ sinh thái doanh nghiệp và chuỗi cung ứng liên tỉnh trong thời gian tới.

Đại diện doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng thảo luận tại hội nghị.

Đại diện doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh đánh giá Thanh Hóa và Lâm Đồng đều có không gian phát triển rộng, quy mô dân số và thị trường lớn; cơ cấu kinh tế, tiềm năng và lợi thế có tính bổ trợ cao. Nếu được kết nối hiệu quả, doanh nghiệp hai tỉnh có thể hợp tác từ cung ứng nguyên liệu, chuyển giao công nghệ, chế biến, logistics, phân phối đến khai thác thị trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các đơn vị liên quan tập trung vào các nhóm hợp tác trọng tâm: mở rộng thị trường; tổ chức lại hoạt động kết nối cung - cầu theo hướng có địa chỉ; có sản phẩm và có đầu ra.

Trước mắt, ưu tiên các nhóm hàng có khả năng giao dịch ngay như nông sản và thực phẩm chế biến, thủy sản, sản phẩm OCOP, hàng tiêu dùng, quà tặng và sản phẩm phục vụ du lịch. Tăng cường hợp tác về nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học và chế biến sâu. Hình thành các sản phẩm du lịch liên kết hai chiều. Thúc đẩy hợp tác đầu tư, logistics, chuyển đổi số và sản xuất xanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng khẳng định, Thanh Hóa tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; công khai, minh bạch thông tin; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp theo quy định.

Tỉnh Thanh Hóa trân trọng mời các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng hệ thống phân phối, hợp tác sản xuất, kinh doanh và khai thác thị trường; xác định thành công của doanh nghiệp là một phần quan trọng trong thành công của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và các hội, hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp hai tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, kinh doanh trên địa bàn hai địa phương.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm bên lề hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, các doanh nghiệp Thanh Hóa và Lâm Đồng đã tổ chức trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, thu hút sự quan tâm của đại biểu và cộng đồng doanh nghiệp.

Hồng Ngọc