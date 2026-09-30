Thanh Hóa tăng cường kết nối, thúc đẩy đầu tư, thương mại tại CAEXPO 2026

Tham gia Hội chợ Thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ 23 (CAEXPO 2026), tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu và thu hút đầu tư. Qua 5 ngày diễn ra hội chợ, gian hàng của tỉnh đã tiếp đón hơn 10.000 lượt khách, kết nối trực tiếp với hơn 80 đối tác B2B và thu thập thông tin của hơn 1.000 khách hàng tiềm năng.

Lãnh đạo Sở Công thương cùng đại diện một số đơn vị, doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tham dự Hội chợ CAEXPO 2026.

Hội chợ CAEXPO 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 21/9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Thực hiện chương trình xúc tiến thương mại năm 2026, Sở Công Thương tổ chức Khu gian hàng chung của tỉnh Thanh Hóa với diện tích 54m2, giới thiệu hơn 50 mặt hàng là các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu. Các sản phẩm được giới thiệu tại hội chợ thuộc nhiều nhóm ngành hàng, như đồ uống nước trái cây, nước mía tắc, trà mía chanh, đường hỗn hợp, sản phẩm gạo Japonica giống nhật, sữa gạo...của Công ty CP Mía đường Lam Sơn; gạo, cà phê của Công ty CP Đầu tư Phát triển VinaGreen; yến hũ VietNest; hạt mắc ca Thành Phát Như Xuân; trà rau má, tía tô, diếp cá; sản phẩm chế biến đóng hộp; bia Thanh Hóa; các sản phẩm thủ công mỹ nghệ cao cấp của Công ty TNHH Ngân Khương...Bên cạnh hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm, đoàn công tác và doanh nghiệp Thanh Hóa đã tham dự nhiều hoạt động kết nối trong khuôn khổ hội chợ, gồm hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; hội nghị bàn tròn hợp tác thương mại, đầu tư và Hội nghị giao thương B2B giữa doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam năm 2026.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa tại hội chợ.

Sau 5 ngày tham gia hội chợ, gian hàng Thanh Hóa đã đón hơn 10.000 lượt khách tham quan; có gần 250 cuộc trao đổi chuyên sâu với doanh nghiệp, nhà đầu tư; hơn 80 cuộc kết nối trực tiếp B2B. Các doanh nghiệp tham gia cũng nhận được gần 200 yêu cầu báo giá và gần 100 yêu cầu gửi mẫu sản phẩm sau hội chợ. Đặc biệt, có khoảng 50 doanh nghiệp thể hiện khả năng nhập khẩu cao đối với sản phẩm của tỉnh hoặc quan tâm nghiên cứu đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Các sản phẩm của Thanh Hóa được khách hàng quan tâm gồm nhóm đồ uống, thực phẩm chế biến, hạt mắc ca, bia Thanh Hóa, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và nước tẩy rửa lên men từ vỏ dứa. Các đối tác đến từ Trung Quốc, Hong Kong, Hàn Quốc và Campuchia đã trực tiếp tiếp cận, trao đổi về khả năng hợp tác.

Đại diện Công ty CP Mía đường Lam Sơn làm việc với các đối tác Trung Quốc tại Hội chợ CAEXPO 2026.

Theo kết quả bước đầu, có 15 doanh nghiệp đề nghị xây dựng sản phẩm theo hình thức OEM/Private Label; 10 doanh nghiệp đang trao đổi về điều kiện thương mại và quy cách bao bì. Giá trị cơ hội giao dịch dự kiến đối với các sản phẩm của Thanh Hóa trong 12 tháng tiếp theo ước khoảng 2,5-3 triệu USD. Riêng Công ty CP Mía đường Lam Sơn, dự kiến sẽ có thêm 4 mã sản phẩm do Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) cấp cho công ty để được phép xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Trung Quốc với giá trị dự kiến khoảng 1,5 đến 2 triệu USD/tháng.

Nhiều sản phẩm của tỉnh Thanh Hóa được các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm.

Nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Thanh Hóa.

Không chỉ mở rộng cơ hội xuất khẩu, việc tham gia CAEXPO 2026 còn giúp doanh nghiệp Thanh Hóa nắm bắt rõ hơn nhu cầu của thị trường Trung Quốc và ASEAN. Kết quả tham gia hội chợ cho thấy hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh Thanh Hóa đang đi đúng hướng và bài bản, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp từng bước chuyển từ quảng bá sản phẩm đơn thuần sang kết nối trực tiếp với nhà mua hàng, đối tác nhập khẩu và nhà đầu tư. Những kết quả bước đầu về số lượng đối tác, yêu cầu báo giá, gửi mẫu sản phẩm và các cơ hội giao dịch là cơ sở để doanh nghiệp Thanh Hóa tiếp tục theo đuổi, chuyển hóa các mối quan tâm tại hội chợ thành hợp đồng và thị trường xuất khẩu thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Nguyễn Lương