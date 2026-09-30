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Thanh Hóa bàn giải pháp phát triển nông sản chủ lực hướng tới xuất khẩu

Thanh Tâm
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(Baothanhhoa.vn) - Tổ chức lại sản xuất, nâng chất lượng, tăng liên kết và hướng mạnh hơn tới thị trường xuất khẩu là yêu cầu đặt ra đối với các ngành hàng nông sản chủ lực của Thanh Hóa. Đây cũng là nội dung được bàn thảo tại hội nghị do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức chiều 30/9, nhằm tìm giải pháp phát triển nông sản theo hướng hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và sản xuất theo chuỗi giá trị đến năm 2030 .

Thanh Hóa bàn giải pháp phát triển nông sản chủ lực hướng tới xuất khẩu

Tổ chức lại sản xuất, nâng chất lượng, tăng liên kết và hướng mạnh hơn tới thị trường xuất khẩu là yêu cầu đặt ra đối với các ngành hàng nông sản chủ lực của Thanh Hóa. Đây cũng là nội dung được bàn thảo tại hội nghị do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức chiều 30/9, nhằm tìm giải pháp phát triển nông sản theo hướng hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và sản xuất theo chuỗi giá trị đến năm 2030.

Thanh Hóa bàn giải pháp phát triển nông sản chủ lực hướng tới xuất khẩu

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm nông sản tại hội nghị.

Thanh Hóa hiện có nền tảng sản xuất khá đa dạng với các ngành hàng chủ lực như lúa gạo, rau màu, cây ăn quả, mía và sắn. Giai đoạn 2021-2025, diện tích lúa gieo trồng bình quân đạt hơn 227 nghìn ha/năm, sản lượng khoảng 1,38 triệu tấn; vùng rau an toàn tập trung đạt hơn 14 nghìn ha; diện tích cây ăn quả đến năm 2025 đạt hơn 25 nghìn ha. Riêng mía, 100% diện tích nguyên liệu được liên kết với doanh nghiệp chế biến.

Tuy nhiên, sản xuất vẫn còn manh mún; liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chưa rộng khắp; chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng và khả năng đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu còn hạn chế.

Thanh Hóa bàn giải pháp phát triển nông sản chủ lực hướng tới xuất khẩu

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn giải pháp tổ chức lại vùng sản xuất, đẩy mạnh tích tụ đất đai, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; đồng thời thu hút đầu tư vào chế biến, bảo quản, logistics, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Thanh Hóa bàn giải pháp phát triển nông sản chủ lực hướng tới xuất khẩu

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo định hướng đến năm 2030, Thanh Hóa phấn đấu hình thành khoảng 50 nghìn ha lúa gạo liên kết, 15-16 nghìn ha rau màu liên kết và từ 18 nghìn ha cây ăn quả tập trung trở lên; trong đó chú trọng xây dựng các vùng nguyên liệu gắn với doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ.

Hội nghị cũng là dịp để địa phương, hợp tác xã và doanh nghiệp thống nhất các phương án liên kết, xác định rõ vùng nguyên liệu, quy mô sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và lộ trình triển khai, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển nông sản chủ lực của tỉnh.

Thanh Hóa bàn giải pháp phát triển nông sản chủ lực hướng tới xuất khẩu

Tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cùng các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác sản xuất, liên kết bao tiêu sản phẩm nông sản theo chuỗi giá trị.

Thanh Tâm

Từ khóa:

#Sản xuất #Thanh hóa #Xuất khẩu #Phát triển #Doanh nghiệp #chủ lực #giải pháp #Chuỗi giá trị #Chất lượng #tổ chức

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