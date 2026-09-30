NHNN: Cần hiểu đúng về giám sát tổ chức tín dụng và giám sát, theo dõi cá nhân

NHNN cho biết, cần hiểu đúng bản chất các quy định tại dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Trong thông báo mới phát đi, Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện đang có một số thông tin dư luận chưa đúng về bản chất pháp lý và một số quy định tại Dự thảo Thông tư.

Ngân hàng Nhà nước trích dẫn chứng như thông tin dư luận: “Phòng chống rửa tiền với khách VIP, lãnh đạo ngân hàng”; “Đưa khách VIP, lãnh đạo ngân hàng vào diện giám sát chống rửa tiền”; “Những nhóm khách hàng đặc thù, khách hàng VIP, khách hàng ưu tiên... đều phải được thống kê và theo dõi riêng biệt”.

Theo Ngân hàng Nhà nước, thông tin này hiểu chưa đúng giữa “Giám sát tổ chức tổ chức tín dụng và”Giám sát/theo dõi cá nhân (Khách hàng VIP, Lãnh đạo, quản lý của tổ chức tín dụng).

“Dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng quy định giám sát là các đối tượng báo cáo (tức các Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức trung gian thanh toán...), là các pháp nhân, hoàn toàn không phải là các cá nhân khách hàng hay cá nhân lãnh đạo ngân hàng”, Ngân hàng Nhà nước thông tin.

Ngoài ra, về việc thu thập thông tin về cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị, điều hành, kiểm soát tại đối tượng giám sát (bao gồm thông tin về Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Tỷ lệ sở, Ban kiểm soát, cổ đông lớn, quy mô vốn...), theo Ngân hàng Nhà nước đây là các thông tin mà các ngân hàng đang có trách nhiệm báo cáo tại Báo cáo giám sát an toàn vi mô theo quy định.

“Đây là các thông tin cơ bản, tổng quan phục vụ việc giám sát và đánh giá về tổ chức tín dụng nhìn từ góc độ cơ cấu lãnh đạo quản lý, quy mô, cấu trúc của đơn vị”, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết việc thu thập số liệu trong dự thảo Thông tư chỉ là các chỉ tiêu đầu vào để đánh giá tổng thể rủi ro của đối tượng báo cáo, không thực hiện giám sát, không lập danh sách theo dõi khách hàng là khách VIP, PEP (khách hàng là người có ảnh hưởng chính trị), khách hàng ưu tiên, khách hàng tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực có rủi ro.

Cụ thể theo dự thảo Thông tư, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm báo cáo về tổng số lượng khách hàng, được phân tách thành các nhóm theo các đặc điểm khác nhau (như các nhóm khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức, khách VIP, khách hàng là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực được phân loại phục vụ mục đích giám sát phòng chống rửa tiền như tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển tiền, kinh doanh ngoại tệ, sòng bạc, kinh doanh bất động sản, kinh doanh kim loại quý, đá quý và trang sức...).

Các thông tin cần báo cáo và cách phân loại thông tin được quy định trên cơ sở phương pháp luận và khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nhằm phục vụ việc đánh giá mức độ rủi ro của tổ chức tín dụng xuất phát từ đặc điểm hoạt động kinh doanh và khách hàng của các tổ chức tín dụng.

“Các thông tin về khách hàng, cổ đông, người quản lý và các chủ thể liên quan được thu thập làm dữ liệu đầu vào để phân tích, đánh giá bức tranh rủi ro tổng thể của đối tượng báo cáo, không có nghĩa các chủ thể này trở thành đối tượng giám sát riêng hoặc được mặc định là có rủi ro, vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền”, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh.

Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định, việc mở rộng thêm các đối tượng từ lãnh đạo trong ngân hàng đến khách hàng VIP, các tổ chức trong những lĩnh vực có mức độ rủi ro rửa tiền đáng quan tâm thì sẽ giúp việc kiểm soát chặt chẽ hơn.

Theo quy định tại Dự thảo Thông tư, Dự thảo Thông tư không mở rộng thêm bất kỳ “đối tượng báo cáo” hay “đối tượng giám sát” nào so với Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022. Thông tư này chỉ quy định về trình tự, thủ tục nghiệp vụ giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

“Thông tin dư luận nhận định”mở rộng đối tượng từ lãnh đạo ngân hàng đến khách VIP“tạo ra cảm giác cơ quan nhà nước coi lãnh đạo ngân hàng và người gửi tiền nhiều tiền là đối tượng tiềm ẩn tội phạm, đi ngược lại nguyên tắc pháp quyền và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền”, Ngân hàng Nhà nước khẳng định.

Theo VTV

Nguồn: https://vtv.vn/nhnn-can-hieu-dung-ve-giam-sat-to-chuc-tin-dung-va-giam-sat-theo-doi-ca-nhan-100260930081504591.htm