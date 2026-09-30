Tiềm năng phát triển công nghiệp đóng, sửa chữa tàu thủy

Từ những con tàu vài nghìn tấn được đóng mới tại các cơ sở trong tỉnh đến dự án đóng, sửa chữa tàu quy mô 250 tỷ đồng chuẩn bị được triển khai, công nghiệp đóng tàu ở Thanh Hóa đang có những chuyển động mới. Lợi thế 120km bờ biển, hệ thống sông ngòi kết nối với biển, cảng nước sâu Nghi Sơn và nền công nghiệp trên đà phát triển đang tạo nền tảng để tỉnh từng bước hình thành một lĩnh vực sản xuất được coi là trọng điểm của kinh tế biển.

Khởi sắc từ doanh nghiệp

Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Long, phường Hàm Rồng đang thực hiện đóng tàu trọng tải 4.500 tấn.

Tại Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Long, phường Hàm Rồng, hoạt động sản xuất đang diễn ra khá nhộn nhịp. Những tấm thép sau khi được cắt, tạo hình qua hệ thống CNC được đưa vào các công đoạn gia công, lắp ráp, hoàn thiện. Từ những phân đoạn rời, từng bộ phận của con tàu dần hình thành trước khi hạ thủy.

Công nhân vận hành máy CNC gia công các chi tiết có độ chính xác cao.

Trong thời gian qua, doanh nghiệp đã ký 14 hợp đồng đóng mới tàu có trọng tải từ 2.200 đến 3.500 tấn cho khách hàng tại Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa... Đến tháng 10/2026, công ty đang thực hiện đóng mới 10 tàu có trọng tải từ 2.500 đến 4.500 tấn, với tổng giá trị hợp đồng khoảng 350 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy thị trường đã bắt đầu tạo dư địa cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Doanh thu của công ty từ 62 tỷ đồng năm 2023 tăng lên 138 tỷ đồng năm 2025 và dự kiến đạt khoảng 250 tỷ đồng năm 2026. Hiện công ty đang tạo việc làm cho gần 200 lao động.

Đáng chú ý, doanh nghiệp không còn chỉ đóng những phương tiện có tải trọng nhỏ. Từ thiết kế, triển khai bản vẽ, cắt thép, gia công khung sườn đến lắp ráp, hoàn thiện, các công đoạn đã được tổ chức theo dây chuyền tương đối khép kín. Hiện công ty là một trong những đơn vị đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa đóng tàu thủy có tải trọng 4.500 tấn.

Ông Ngô Hữu Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Long.

Ông Ngô Hữu Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Long, cho biết: “Để mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu đóng tàu trọng tải lớn, doanh nghiệp đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu Hoàng Long tại phường Quảng Phú, tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng. Đáng chú ý, dự án được thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy trình “làn xanh 24h”. Hiện công ty đang hoàn tất các thủ tục theo quy định, phấn đấu khởi công vào tháng 12/2026”.

Từ một cơ sở đóng tàu, doanh nghiệp đang lên kế hoạch tổ chức một không gian sản xuất mới, quy mô lớn hơn và có cả chức năng sửa chữa. Đây là bước chuyển đáng chú ý, bởi cùng với đóng mới, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu có thể tạo ra nguồn việc thường xuyên hơn, gắn với nhu cầu vận tải thủy và hoạt động hàng hải trong khu vực.

Dư địa cho phát triển công nghiệp tàu thủy

Khu vực Cảng Nghi Sơn.

Theo Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, không gian Nghi Sơn - Lễ Môn được xác định là khu vực phát triển đóng mới, sửa chữa tàu quy mô công nghiệp. Định hướng này mở ra cơ sở để công nghiệp đóng tàu không chỉ phát triển ở quy mô cơ sở riêng lẻ mà từng bước trở thành một bộ phận trong không gian công nghiệp - dịch vụ hàng hải của tỉnh.

Quy hoạch cảng biển đến năm 2030 đặt mục tiêu hàng hóa thông qua cảng biển Thanh Hóa đạt khoảng 71,65 - 86,15 triệu tấn. Khi lượng hàng hóa qua cảng tăng, nhu cầu vận tải bằng đường biển và đường thủy cũng có xu hướng mở rộng. Đi cùng với đội tàu là nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị, cung ứng vật tư và các dịch vụ kỹ thuật.

Thay vì chỉ cung cấp mặt bằng, cầu cảng và dịch vụ bốc xếp, hệ sinh thái kinh tế biển có thể mở rộng sang cơ khí hàng hải, đóng mới, sửa chữa tàu, logistics, cung ứng vật tư, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật. Mỗi khâu được hình thành thêm không chỉ tạo ra giá trị trực tiếp mà còn kéo theo nhu cầu về lao động kỹ thuật, vận tải, cơ khí và các dịch vụ hỗ trợ.

Công nhân Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Long lắp ráp tàu thủy có trọng tải lớn.

Từ lợi thế tự nhiên đến hạ tầng, từ quy hoạch đến chính sách thu hút đầu tư, những điều kiện cần thiết cho phát triển công nghiệp đóng và sửa chữa tàu thủy tại Thanh Hóa đang từng bước được hình thành. Nếu kết nối tốt các lợi thế về biển, cảng nước sâu, công nghiệp và logistics với năng lực của doanh nghiệp, ngành đóng và sửa chữa tàu thủy có thể trở thành một bộ phận quan trọng trong hệ sinh thái kinh tế biển, đồng thời mở thêm không gian cho công nghiệp hỗ trợ, tạo việc làm và nâng cao giá trị gia tăng từ lợi thế biển của tỉnh.

Lê Hợi