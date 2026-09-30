Mở cơ hội hợp tác kinh doanh cho doanh nghiệp Thanh Hóa tại thị trường UAE

Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị liên quan thông tin về Hội thảo “Thúc đẩy Đầu tư và Thương mại giữa Việt Nam - UAE” và Phiên kết nối giao thương (B2B) diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) vào tháng 11/2026.

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại UAE phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Tiểu vương quốc Sharjah (SCCI) cùng các cơ quan, tổ chức liên quan của hai nước tổ chức.

Đây là diễn đàn quan trọng nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư và mở rộng quan hệ đối tác kinh doanh.

Thông tin chi tiết sự kiện:

Tên sự kiện: Hội thảo “Thúc đẩy Đầu tư và Thương mại giữa Việt Nam - UAE” và Phiên kết nối giao thương (B2B).

Thời gian: Ngày 17/11/2026.

Địa điểm: Trụ sở Phòng Thương mại và Công nghiệp Tiểu vương quốc Sharjah (SCCI), UAE.

Cách thức đăng ký tham dự:

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp cận, mở rộng thị trường UAE và khu vực Trung Đông có thể thực hiện đăng ký qua hai hình thức:

Đăng ký trực tuyến: Qua liên kết do Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cung cấp tại thư mời: https://byvn.net/71TV.

Liên hệ hỗ trợ: Điện thoại/Zalo/WhatsApp: +971.505790736.

Sở Ngoại vụ đề nghị Sở Công Thương và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp thông tin rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp, ưu tiên các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, sản xuất hàng hóa, dịch vụ có nhu cầu tìm kiếm đối tác kinh doanh. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký, chuẩn bị hồ sơ năng lực để nâng cao hiệu quả kết nối giao thương B2B tại sự kiện.

LP (Nguồn UBND tỉnh)