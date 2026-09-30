Vietcombank Bắc Thanh Hóa và Urenco Thanh Hóa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Chiều 30/9, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Vietcombank Bắc Thanh Hóa) và Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa (Urenco Thanh Hóa) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, hướng tới tăng cường hỗ trợ trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, chuyển đổi số và chăm lo đời sống người lao động.

Vietcombank Bắc Thanh Hóa và Urenco Thanh Hóa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Theo thỏa thuận, Vietcombank Bắc Thanh Hóa ưu tiên cung cấp các gói tín dụng với lãi suất cạnh tranh, thủ tục linh hoạt, đáp ứng nhu cầu vốn lưu động và vốn đầu tư trung, dài hạn của Urenco Thanh Hóa. Nguồn vốn tập trung phục vụ các dự án đổi mới công nghệ, hiện đại hóa phương tiện, thiết bị chuyên dụng, nâng cao năng lực hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường và công trình đô thị.

Hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh hợp tác trong quản lý dòng tiền, thanh toán không dùng tiền mặt, thu hộ tiền dịch vụ môi trường và chi lương tự động. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị tài chính, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Vietcombank Bắc Thanh Hóa triển khai các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng với chính sách ưu đãi dành cho cán bộ, nhân viên, người lao động Urenco Thanh Hóa, gồm dịch vụ thẻ, vay vốn tiêu dùng, tiền gửi tiết kiệm và ngân hàng số.

Hai đơn vị đồng thời phối hợp quảng bá thương hiệu, ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Giám đốc Vietcombank Bắc Thanh Hóa phát biểu tại lễ ký kết hợp tác.

Phát biểu tại lễ ký kết, Giám đốc Vietcombank Bắc Thanh Hóa Nguyễn Xuân Quang khẳng định, ngân hàng sẽ dành nguồn lực và các giải pháp tài chính phù hợp, đồng hành cùng Urenco Thanh Hóa trong đầu tư phát triển, đổi mới công nghệ và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bà Phạm Thị Yến, Phó Chủ tịch HĐQT Urenco Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện Urenco Thanh Hóa cam kết chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với ngân hàng, cụ thể hóa các nội dung thỏa thuận thành chương trình, kế hoạch triển khai thiết thực. Công ty kỳ vọng nguồn vốn và các giải pháp tài chính từ ngân hàng sẽ tạo thêm động lực để đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực thi công và chất lượng dịch vụ môi trường đô thị.

Ngay sau lễ ký kết, hai bên sẽ phân công nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn, xây dựng kế hoạch thực hiện và định kỳ đánh giá kết quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Việc hợp tác giữa Vietcombank Bắc Thanh Hóa và Urenco Thanh Hóa góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị, vệ sinh môi trường, hướng tới xây dựng Thanh Hóa ngày càng văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết.

Thỏa thuận hợp tác là cơ sở để hai đơn vị phát huy thế mạnh, bổ sung nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh, hướng tới xây dựng Thanh Hóa ngày càng văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Nguyễn Lương