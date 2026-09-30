Công ty TNHH In Kyung Vina kỷ niệm 10 năm thành lập

Chiều 30/9, Công ty TNHH In Kyung Vina đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (01/8/2016 - 01/8/2026).

Các đại biểu và người lao động dự buổi lễ.

Công ty TNHH In Kyung Vina là doanh nghiệp FDI 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/8/2016.

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, công ty đã không ngừng mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đến nay, doanh nghiệp đang giải quyết việc làm ổn định cho 800 lao động với mức thu nhập bình quân từ 8 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Toàn cảnh buổi lễ.

Song hành với nhiệm vụ đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Các chế độ chính sách về tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội và phúc lợi tập thể được thực hiện đầy đủ, kịp thời; qua đó xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài cùng doanh nghiệp.

Công ty TNHH In Kyung Vina vinh danh 146 cán bộ, công nhân viên tiêu biểu.

Tại lễ kỷ niệm, Công ty TNHH In Kyung Vina đã biểu dương, vinh danh 146 cán bộ, công nhân viên tiêu biểu có tròn 10 năm đồng hành cùng công ty từ những ngày đầu thành lập.

Bắt đầu từ năm 2026, hoạt động tri ân, vinh danh người lao động có thâm niên 10 năm sẽ trở thành chương trình thường niên, được tổ chức định kỳ vào tháng 8 hằng năm.

Nhân dịp này, công ty phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức chương trình “Bữa cơm Công đoàn” và bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị.

Thanh Huê