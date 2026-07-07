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Thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2026 và giai đoạn tiếp theo

HG (Nguồn: UBND tỉnh)
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(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2026 và giai đoạn tiếp theo

UBND tỉnh vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2026 và giai đoạn tiếp theo

Cụ thể, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các chủ đầu tư, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2026 và giai đoạn tiếp theo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/6/2026. Đồng thời, Sở Tài chính chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền.

Về báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các dự án được giao làm chủ đầu tư; Xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng của từng dự án trong các tháng còn lại của năm 2026; Nêu rõ các khó khăn vướng mắc, nguyên nhân ảnh hưởng trong công tác giải ngân vốn nước ngoài từ đầu năm đến nay (đặc biệt là các nguyên nhân khách quan, chủ quan, xác định mức độ kéo dài và ảnh hưởng của các vướng mắc tới tiến độ thực hiện dự án), đề xuất biện pháp cụ thể để khắc phục khó khăn, giải quyết vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2026.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)

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